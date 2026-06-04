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Amazon представила полностью автономного складского робота Proteus с голосовым управлением

На складах Amazon работают более миллиона роботов, но до сих пор ни один из них не поддерживал голосовое управление — эта функция появилась только у новой версии робота Proteus, который подчиняется голосовым командам в формате естественной речи. «Ты говоришь ему, что делать. Он определяет приоритет, маршрут и время», — рассказал вице-президент Amazon Robotics Скотт Дрессер (Scott Dresser).

Источник изображений: aboutamazon.com

Источник изображений: aboutamazon.com

Amazon Proteus выглядит как большой робот-пылесос — он перемещает большие тележки и преодолевает большие расстояния на складах центров выполнения заказов. Раньше для управления такими роботами требовалось запускать специальное ПО, а теперь для этого достаточно простых голосовых команд — за счёт искусственного интеллекта с роботом можно говорить как с человеком. Работать он может на всей территории склада, а не только в зонах погрузки и разгрузки, как раньше.

Пока обновлённая машина тестируется в лабораториях Amazon, а в первой половине 2027 года компания планирует начать развёртывание Proteus в Европе. Гигант электронной коммерции намеревается расширить применение сенсорного робота Vulcan и представить Stark — робота для работы с небольшими контейнерами. Обновлённый Proteus поможет работникам «заняться более квалифицированной работой, такой как управление потоком запасов и обеспечение контроля качества». Подобные системы способствуют повышению безопасности и сокращают монотонную работу. Но увольнять людей из-за этого она не собирается — только в Европе Amazon планирует расширить складской персонал на 25 000 рабочих мест.

С другой стороны, за последний год она всё-таки уволила около 30 000 сотрудников в подразделениях розничной торговли, веб-сервисов, Prime Video и других. И вопрос безопасности на рабочих местах здесь стоит остро: по состоянию на 2024 год в Amazon трудились 39 % американских складских работников, и на долю компании пришлись 56 % случаев серьёзных травм.

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Теги: amazon, proteus, робот
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