7 из 10 американцев не хотят видеть дата-центры рядом с домом — ещё девять месяцев назад таких было лишь 42 %

Количество американцев, выступающих против строительства центров обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта рядом со своими домами выросло с 42 % до 71 % всего за девять месяцев. На отношение жителей к дата-центрам повлияли нехватка воды, растущие счета за электроэнергию и невыполненные обещания крупных технологических компаний.

Отношение американцев к центрам обработки данных ухудшается, но скорость, с которой общественность отворачивается от этих объектов, удивительна. Опрос показал, что 71 % американцев выступают против строительства ЦОД рядом с местом своего проживания, при этом 55 % «решительно» выступают против такого проекта.

В августе 2025 года только 42 % выступали против этих объектов, а три месяца назад недовольных было 51 %. ЦОД были названы главной причиной роста цен на электроэнергию. 53 % опрошенных обвинили в этом именно дата-центры, по сравнению с 28 % девять месяцев назад. Судя по опросам, люди скорее готовы жить рядом с атомной электростанцией, чем с ЦОД.

Федеральная комиссия по регулированию энергетики (Federal Energy Regulatory Commission, FERC) дорабатывает правила подключения крупных потребителей к сети, а Конгресс в срочном порядке рассматривает законопроекты, которые обяжут ЦОД оплачивать модернизацию электросетей.

Между тем, растущий спрос на ЦОД для ИИ уже способствует росту оптовых цен на электроэнергию в некоторых регионах. Помимо проблем с электроэнергией, беспокойство жителей вызывает влияние ЦОД на близлежащие источники водоснабжения.

В марте крупные технологические компании, включая Google, Microsoft, Meta✴, Amazon, Oracle, OpenAI и xAI, подписали в Белом доме добровольное «обязательство по защите потребителей», пообещав покрывать расходы на электроэнергию своих быстрорастущих ЦОД, а не перекладывать эти расходы на местных потребителей электроэнергии. Но это добровольное обязательство становится трудновыполнимым в условиях ожесточённой конкуренции за первенство в гонке ИИ.