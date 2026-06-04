«Всё, о чём я мечтал, и даже больше»: 10 минут геймплея Ace Combat 8: Wings of Theve привели фанатов в восторг

Вслед за недавней премьерой в рамках июньского выпуска State of Play издательство Bandai Namco и разработчики из Bandai Namco Aces устроили новую демонстрацию своего авиационного боевика Ace Combat 8: Wings of Theve.

Напомним, игрокам Ace Combat 8: Wings of Theve достанется роль элитного пилота истребителя в вымышленном мире Странджреал, сочетающем реальные (вроде географии) и выдуманные элементы (история, невозможное супероружие).

Представленный Bandai Namco геймплейный трейлер продолжительностью без малого 10 минут демонстрирует основные особенности игрового процесса, антуража и истории Ace Combat 8: Wings of Theve.

Пользователей Ace Combat 8: Wings of Theve ждёт множество реально существующих истребителей со всего мира и широкий ассортимент особого вооружения — условия миссий диктуют выбор разных конфигураций самолётов.

Отличительная черта Ace Combat — столкновения с исполинскими боевыми машинами — в Wings of Theve получила развитие благодаря возможности наносить противнику непрямой урон, вызывая цепную реакцию после сбития вражеских самолётов.

Пользователи в комментариях остались в восторге от новой демонстрации Ace Combat 8: Wings of Theve и с нетерпением ждут возможности взмыть в небеса. «Это всё, о чём я мечтал, и даже больше», — дождался argyl8079.

Ace Combat 8: Wings of Theve выйдет 2 октября на PC (от 4999 рублей в Steam), PS5, Xbox Series X и S. Обещают захватывающие воздушные дуэли, систему ведомых, интуитивное управление и текстовый перевод на русский.