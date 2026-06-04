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Waymo даст вторую жизнь аккумуляторам роботакси — их превратят в накопители энергии

Входящая в Alphabet компания Waymo запускает программу повторного использования батарей от своих электрических роботакси: отработавшие в машинах аккумуляторы не будут отправлять на переработку, а превратят в стационарные накопители для энергосетей. Партнёром выступила B2U Storage Solutions, которая занимается системами хранения энергии на базе б/у-аккумуляторов электромобилей.

Система храненния энрегии в Калифорнии мощностью 8 МВт ёмкостью 32МВтч. Источник изображения: B2U Storage Solutions

Система хранения энергии на б/у-аккумуляторах в Калифорнии на 8 МВт и 32МВт·ч. Источник изображения: B2U Storage Solutions

Частично потерявшие ёмкость после многих лет эксплуатации батарейные блоки снимают с машин, проверяют, сортируют и устанавливают в крупные шкафы-контейнеры высотой около 3 м. Каждый такой шкаф содержит десятки старых батарейных блоков и работает как единая большая энергетическая ячейка: заряжается, когда в сети много дешёвой солнечной или ветровой энергии, а затем отдаёт электричество в периоды пикового спроса. По оценке B2U, один такой шкаф способен обеспечивать энергией средний дом до трёх месяцев.

Как заявляют в Waymo, её роботакси изнашивают батареи быстрее обычных частных электромобилей: машины компании почти не простаивают, а постоянно работают в режиме непрерывного выполнения заказов. По данным Waymo, её электромобили совершают около 500 тыс. поездок в неделю. Это создаёт значительный поток теряющих ёмкость аккумуляторов, ресурс которых ещё можно с пользой использовать до полной утилизации. Так сказать, выжать из них всё возможное, максимально окупив вложенные в батареи средства.

В компании B2U утверждают, что повторное использование одной батареи может принести дополнительные $8–10 тыс. дохода от продажи электроэнергии, а её технология EV Pack Storage позволяет задействовать целые батарейные блоки без полной разборки на отдельные ячейки и последующей дорогостоящей сборки. Более того, роботакси Waymo сами используют энергию из отработавших батарей в часы пикового спроса, когда заряжаются от местных электросетей. Собственно, это элемент политики компании — поддерживать сообщества в местах предоставления услуг.

Компания B2U уже располагает системами стационарного хранения энергии, собранными более чем из 4000 аккумуляторных блоков, снятых с электромобилей. Свой бизнес она начала с б/у-аккумуляторов Nissan Leaf, которые были впервые установлены в 2020 году и до сих пор работают после примерно 2500 циклов зарядки. В прошлом году B2U создала такую же систему в Техасе, а теперь создаёт в Калифорнии, с чем ей готова помочь уже Waymo.

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Теги: хранение энергии, аккумулятор, утилизация, электромобили, waymo
хранение энергии, аккумулятор, утилизация, электромобили, waymo
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