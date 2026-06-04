HP и Ferrari выпустили ярко красный ноутбук HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC за $5599

Компания HP вместе с Ferrari выпустили стилизованный ноутбук ограниченной серии. Его цена соответствует автомобильному бренду, выпускающему суперкары. Новинка HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC поступит в продажу 12 июня за $5599.

Как и следовало ожидать от сотрудничества с Маранелло, это не просто стандартный ноутбук HP с логотипом гарцующей лошади на крышке. Две компании потратили два года на разработку корпуса лэптопа, и результатом стал действительно впечатляющий аппарат. Ноутбук изготовлен из алюминия, обработанного на станках с ЧПУ, и отделан фирменным красным цветом Ferrari Rosso Magma.

В знак уважения к стеклянным крышкам двигателей современных суперкаров HP оснастила нижнюю часть ноутбука сочетанием углеродного волокна и стекла Corning Gorilla Glass, намеренно оставив систему охлаждения видимой. Сама система охлаждения имеет более 2000 микроперфораций в стекле и трёхмерную систему вентиляционных отверстий для управления воздушным потоком. В верхней части корпуса расположена полностью стеклянная подставка для рук, в которую интегрированы сенсорная панель с тактильной отдачей и подсветка по краям.

Внутренние характеристики ноутбука соответствуют современным трендам в сегменте ПК с искусственным интеллектом. Лэптоп оснащён процессором Intel Core Ultra X7 358H со встроенной графикой Intel Arc B390. HP заявляет, что эта комбинация обеспечивает до 180 TOPS производительности для локальных задач ИИ и ресурсоёмких приложений. Кроме того, ноутбук предлагает сенсорный дисплей Tandem OLED+ с разрешением 3K, который должен обеспечивать превосходную яркость и контрастность, а также клавиатуру с RGB-подсветкой каждой клавиши.

HP делает ставку на эксклюзивность. Будет выпущено всего 4999 экземпляров HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC, каждый из которых получит индивидуальный порядковый номер и серийный номер. Ноутбук поставляется в специальной упаковке, разработанной таким образом, чтобы устройство физически приподнималось при открытии коробки. Комплект поставки включает кожаный чехол от Poltrona Frau — той же компании, которая поставляет кожу для салонов суперкаров Ferrari. Что касается программного обеспечения, то ноутбук оснащён комплексным решением HP Wolf Security for Business, предназначенным для защиты корпоративных ПК от кибератак.

Ноутбук можно будет приобрести в США, Австралии, Великобритании, а также ряде европейских и азиатских стран через веб-сайт HP начиная со следующей недели.