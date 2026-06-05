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В Meta✴ AI может появится распознавание лиц людей через камеру очков

Вопрос конфиденциальности в умных очках Ray-Ban Meta опять всплыл на поверхность. В приложении Meta AI обнаружен код ещё не анонсированной системы распознавания лиц под названием NameTag. Ранее появились сообщения о том, что независимые моддеры физически отключают светодиод записи для скрытой съёмки.

Источник изображения: Joanna Stern/YouTube

Источник изображения: Joanna Stern/YouTube

Компоненты технологии уже попали на смартфоны пользователей вопреки заверениям компании об отсутствии окончательного решения о внедрении NameTag. Журналисты Wired, по сообщению Android Authority, изучили код приложения для очков Ray-Ban и Oakley, которое было загружено уже более 50 миллионов раз, выяснив, что код появился ещё в январе и включает три модели искусственного интеллекта.

Одна модель распознаёт лица, другая корректирует их размер, а третья преобразует в локальные данные для сверки с сохранёнными на телефоне эталонными шаблонами. При активации система должна уведомлять владельцев очков о распознавании конкретного человека, оказавшегося в поле зрения камеры. В майской версии приложения эта функция, предположительно, была переименована в Connections.

Представитель компании Райан Дэниелс (Ryan Daniels) в ответ на публикацию Wired заявил, что найденные фрагменты кода являются «лишь свидетельством» изучения компанией подобных возможностей, подчеркнув, что «ничего не было отправлено потребителям и никакого окончательного решения не принято». В Meta также добавили, что если функция когда-либо будет развёрнута, то это произойдёт с полной прозрачностью и без «создания базы лиц».

Одновременно Android Authority отмечает, что, несмотря на то, что Meta продолжает отрицать принятие окончательного решения, стоит признать потенциальную пользу технологии, так как распознавание гаджетом знакомых людей может оказаться удобным инструментом.

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Теги: me, умные очки, ray-ban, oakley, распознавание лиц
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