В Meta✴ AI может появится распознавание лиц людей через камеру очков

Вопрос конфиденциальности в умных очках Ray-Ban Meta✴ опять всплыл на поверхность. В приложении Meta✴ AI обнаружен код ещё не анонсированной системы распознавания лиц под названием NameTag. Ранее появились сообщения о том, что независимые моддеры физически отключают светодиод записи для скрытой съёмки.

Компоненты технологии уже попали на смартфоны пользователей вопреки заверениям компании об отсутствии окончательного решения о внедрении NameTag. Журналисты Wired, по сообщению Android Authority, изучили код приложения для очков Ray-Ban и Oakley, которое было загружено уже более 50 миллионов раз, выяснив, что код появился ещё в январе и включает три модели искусственного интеллекта.

Одна модель распознаёт лица, другая корректирует их размер, а третья преобразует в локальные данные для сверки с сохранёнными на телефоне эталонными шаблонами. При активации система должна уведомлять владельцев очков о распознавании конкретного человека, оказавшегося в поле зрения камеры. В майской версии приложения эта функция, предположительно, была переименована в Connections.

Представитель компании Райан Дэниелс (Ryan Daniels) в ответ на публикацию Wired заявил, что найденные фрагменты кода являются «лишь свидетельством» изучения компанией подобных возможностей, подчеркнув, что «ничего не было отправлено потребителям и никакого окончательного решения не принято». В Meta✴ также добавили, что если функция когда-либо будет развёрнута, то это произойдёт с полной прозрачностью и без «создания базы лиц».

Одновременно Android Authority отмечает, что, несмотря на то, что Meta✴ продолжает отрицать принятие окончательного решения, стоит признать потенциальную пользу технологии, так как распознавание гаджетом знакомых людей может оказаться удобным инструментом.