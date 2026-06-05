В 2026 году на ПК выйдет научно-фантастический хоррор-шутер Derelikt, который выглядит как потерянная игра с PS1

Немецкий разработчик Филипп Дженсен (Philipp Jensen), скрывающийся за вывеской студии Visuwyg, представил приуроченный к важному партнёрству новый трейлер своего олдскульного научно-фантастического хоррор-шутера Derelikt.

Как стало известно, с выпуском игры Дженсену поможет польский издатель Hyperstrange (Elderborn, Blood West). Анонс партнёрства сопровождался новым геймплейным трейлером Derelikt.

Derelikt разрабатывается эксклюзивно для ПК (Steam) и благодаря сотрудничеству с Hyperstrange увидит свет в 2026 году. По мере приближения к релизу Visuwyg обещает делиться новыми материалами.

События Derelikt развернутся в тёмных и душных коридорах исследовательской станции Von Neuman на курсирующем по орбите Сатурна аномальном заброшенном астероиде, где пробуждается нечто зловещее.

Отличительной особенностью Derelikt выступает достоверно воссозданная эстетика игр времён оригинальной PlayStation, включая аффинное искажение текстур, ручную раскраску моделей и полноэкранные заставочные ролики.

Скриншоты

По словам Дженсена, основными источниками вдохновения для Derelikt послужили Alien Resurrection, Doom 3 и System Shock 2, а также произведения в жанре космического ужаса Говарда Лавкрафта (Howard Lovecraft).

Обещают встречу с потусторонними монстрами, более 12 уникальных NPC, систему диалогов, менеджмент инвентаря, олдскульные головоломки (см. первые Silent Hill и Resident Evil), смесь классического и необычного оружия.