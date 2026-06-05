Сегодня 05 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шутер В 2026 году на ПК выйдет научно-фантасти...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В 2026 году на ПК выйдет научно-фантастический хоррор-шутер Derelikt, который выглядит как потерянная игра с PS1

Немецкий разработчик Филипп Дженсен (Philipp Jensen), скрывающийся за вывеской студии Visuwyg, представил приуроченный к важному партнёрству новый трейлер своего олдскульного научно-фантастического хоррор-шутера Derelikt.

Источник изображений: Hyperstrange

Источник изображений: Hyperstrange

Как стало известно, с выпуском игры Дженсену поможет польский издатель Hyperstrange (Elderborn, Blood West). Анонс партнёрства сопровождался новым геймплейным трейлером Derelikt.

Derelikt разрабатывается эксклюзивно для ПК (Steam) и благодаря сотрудничеству с Hyperstrange увидит свет в 2026 году. По мере приближения к релизу Visuwyg обещает делиться новыми материалами.

События Derelikt развернутся в тёмных и душных коридорах исследовательской станции Von Neuman на курсирующем по орбите Сатурна аномальном заброшенном астероиде, где пробуждается нечто зловещее.

Отличительной особенностью Derelikt выступает достоверно воссозданная эстетика игр времён оригинальной PlayStation, включая аффинное искажение текстур, ручную раскраску моделей и полноэкранные заставочные ролики.

Скриншоты
Смотреть все изображения (6)
Смотреть все
изображения (6)

По словам Дженсена, основными источниками вдохновения для Derelikt послужили Alien Resurrection, Doom 3 и System Shock 2, а также произведения в жанре космического ужаса Говарда Лавкрафта (Howard Lovecraft).

Обещают встречу с потусторонними монстрами, более 12 уникальных NPC, систему диалогов, менеджмент инвентаря, олдскульные головоломки (см. первые Silent Hill и Resident Evil), смесь классического и необычного оружия.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Быстро, жестоко и бескомпромиссно олдскульно»: анонсирован ретрошутер Nailcrown в эстетике тёмного фэнтези
Джазовый ретрошутер Mouse: P.I. For Hire достиг новой вершины продаж и уже отбил все затраты на разработку
Хоррор-шутер Industria 2 перенесли на 29 апреля — создатели пообещали как следует поработать в ближайшие две недели
Отправление задерживается: безумный платформер про неподвластный гравитации поезд Denshattack! не выйдет 17 июня
«Всё, о чём я мечтал, и даже больше»: 10 минут геймплея Ace Combat 8: Wings of Theve привели фанатов в восторг
God of War Laufey не придётся ждать годами
Теги: derelikt, visuwyg, hyperstrange, шутер, хоррор
derelikt, visuwyg, hyperstrange, шутер, хоррор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Huawei поблагодарила США за санкции — они запустили рост китайской полупроводниковой отрасли
TSMC пойдёт по стопам Intel: компания уже купила литографы High-NA EUV, но для массового выпуска чипов использовать их пока не будет
«Магия современных веб-технологий»: энтузиасты реализовали мультиплеер классической Warсraft III: The Frozen Throne в браузере
Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro и Poco M8 — надёжные смартфоны для коммуникаций и игр
Касперский анонсировал «российскую железку» с фирменной ОС, которую «невозможно взломать»
Google исправила рекордные 429 уязвимостей в Chrome за раз — включая 22 критические 47 мин.
Аша Шарма подтвердила, что Xbox нужны эксклюзивы, но есть нюанс 2 ч.
Google начала экспериментировать с показом результатов поиска в Chrome сразу в режиме ИИ 2 ч.
Следующая ИИ-модель OpenAI разрабатывается другой ИИ-моделью — сверхинтеллект близок как никогда 2 ч.
Вредоносный мод для Minecraft заразил 116 000 компьютеров и продавал доступ к веб-камерам жертв 2 ч.
OpenAI согласилась предоставлять властям США свои новые ИИ-модели на проверку 3 ч.
ИИ-агент OpenAI Codex помог раскрыть атаку HTTP/2 Bomb: всего один компьютер может вывести из строя целый сервер 4 ч.
Опасный ИИ Anthropic неожиданно помог компании наладить диалог с Белым домом 5 ч.
Apple объяснила удаление мессенджера Max из App Store санкциями 6 ч.
В России появится национальный ИИ-ассистент — он поселится на «Госуслугах» 6 ч.
В российской части МКС обнаружены две утечки воздуха — одну уже заделали 26 мин.
Thermal Grizzly показала водоблок для скальпированных процессоров — с алмазными пластинами за €1500 2 ч.
Межзвёздная комета 3I/ATLAS заинтриговала астрономов выбросами большого количества метана 2 ч.
Роботакси Waymo показало себя как неожиданно удобный транспорт для бегства с места преступления 2 ч.
Репортаж со стенда Apacer на Computex 2026: память DDR5-9200, скоростные SSD с вентиляторами и не только 3 ч.
Илон Маск заговорил о 100 000 аппаратов Starlink на орбите — чтобы ускорить спутниковый интернет в 100 раз 3 ч.
Phison представила SSD-контроллер с поддержкой PCIe 6.0 4 ч.
Правительство США планирует выделить $700 млн на поддержку угольной энергетики для ИИ-инфраструктуры 5 ч.
Молния проникла в квартиру через интернет-кабель и уничтожила ПК и роутер 5 ч.
Google научила смартфоны следить за пульсом человека через фронтальную камеру 5 ч.