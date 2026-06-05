Интернет не для людей — автоматизированный трафик ботов в сети впервые в истории превысил человеческий

Гендиректор Cloudflare Мэтью Принс (Matthew Prince) сообщил, что автоматизированный бот-трафик впервые в истории интернета превысил веб-трафик, сгенерированный людьми. Панель мониторинга Cloudflare Radar показывает, что на боты приходится 57,5 % всех HTTP-запросов к HTML-контенту, а на людей — 42,5 %. Это изменение произошло на восемнадцать месяцев раньше прогноза Принса.

Виной этому стала не волна старых ботов-скрейперов и поисковых роботов, а агентный ИИ. В марте на мероприятии SXSW Принс описал асимметрию объёма запросов: человек, покупающий фотоаппарат, посещает пять веб-сайтов, в то время как ИИ-агент для этого посещает 5 тыс. веб-сайтов. Согласно исследованию HUMAN Security «Состояние трафика ИИ в 2026 году», трафик, управляемый ИИ, будет расти в восемь раз быстрее, чем трафик, создаваемый людьми в 2025 году. Если в начале прошлого года агентный ИИ — боты, действующие от имени пользователей, а не собирающие обучающие данные — составляли всего 1,7 % автоматизированного трафика, то к концу года эта категория выросла на 8000 %.

Для любых венчурных инвесторов это означает необходимость переоценки во всех категориях, монетизирующих внимание человека, поскольку каждый медиаактив, сайт электронной коммерции и бренд были созданы для людей, а не для ботов.

Как отметил ресурс Forbes, наиболее очевидным бенефициаром изменений в использовании интернета в ближайшей перспективе является Cloudflare. В 2025 году компания запустила систему оплаты за обход (Pay Per Crawl), позволяющую издателям взимать плату с ИИ-парсеров за доступ к контенту. При этом она заблокировала более 416 млрд запросов от ИИ-ботов по запросу владельцев сайтов и внедрила формат Markdown-for-Agents, специально разработанный для машинного восприятия.

Принс назвал этот переход платформенным сдвигом, сравнимым с переходом с настольных компьютеров на мобильные устройства с той лишь разницей, что на переход на мобильные устройства ушло десятилетие, а сейчас это занимает месяцы. Управление ботами, проверка личности и аутентификация агентов переоцениваются в режиме реального времени.

В отчете Thales 2026 Bad Bot Report был отмечен 12,5-кратный рост числа атак с использованием ИИ-ботов в 2025 году по сравнению с предыдущим годом, при этом 40 % всего интернет-трафика теперь классифицируется как генерируемый вредоносными ботами. Но обнаружить вредоносные ИИ-агенты крайне сложно, поскольку они по поведению неотличимы от агентов, работающих законно. Компания HUMAN Security сообщила, что разница между показателями безобидной и вредоносной автоматизации на её платформе составляет всего полпроцента. Разделение по принципу «бот или нет» больше не работает, а это значит, что построенная на этом система безопасности уже устарела.

Боты не генерируют просмотры страниц, время сеансов или события конверсии, которые лежат в основе ставок программной рекламы, что вызывает вопросы у издателей и рекламодателей. Если ИИ-помощник пользователя посещает 5 тыс. URL-адресов от его имени, ни одно из этих посещений не регистрируется как человеческое взаимодействие, поскольку оценка рекламных мест построена на основе фиксации внимания человека. Преобладание ботов снижает ценность этого инструмента, даже несмотря на рост общего числа запросов.

Поэтому всем компаниям, чья экономика зависит от CPM, CPC или предположений о коэффициенте конверсии, сделанных до 2025 года, нужно срочно внести изменения в систему оценки.

Вместе с тем рынок по-прежнему оценивается с учётом прежних подходов к интернету, хотя наступила пора перемен. Агенты должны проходить аутентификацию, получать разрешения и ограничивать скорость запросов иначе, чем люди; их не следует блокировать целиком. Первенство в следующем цикле развития инфраструктуры будет принадлежать компаниям, создающим механизмы доверия для машин, включая идентификацию агентов, проверку намерений и доставку контента через API, пишет Forbes.