Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro и Poco M8 — надёжные смартфоны для коммуникаций и игр

Бренд Poco предлагает вниманию пользователей свои новинки, включая смартфоны Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro и Poco M8, среди которых можно выбрать подходящий по функциональности и цене.

Флагманская модель Poco X8 Pro Max отличается крупным дисплеем, высокой производительностью и массивной батареей, способной обеспечить до 2 дней работы без подзарядки. Несмотря на премиальный дизайн, устройство обладает повышенной прочностью корпуса, подтверждённой 5-звёздочной сертификацией SGS Premium Performance Certification, и защиту от воздействия внешней среды согласно стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.

Смартфон базируется на мощном процессоре Dimensity 9500s, выполненном по 3-нм техпроцессу, с 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X 9600 Мбит/с и флеш-накопителем UFS 4.1 объёмом 256/512 Гбайт. Стабильную работу устройства даже в разгар напряжённых игровых сессий обеспечивает эффективная система жидкостного охлаждения 3D IceLoop с испарительной камерой площадью 5800 мм², позволяющая снизить температуру чипсета до 3 °C.

Poco X8 Pro Max поддерживает трассировку лучей на аппаратном уровне, а также технологию WildBoost Optimization, которая прогнозирует вычислительную нагрузку на каждый кадр в каждом цикле генерации кадров, обеспечивая более стабильную частоту кадров и меньшее энергопотребление даже при интенсивной игре.

6,83-дюймовый AMOLED-дисплей M10 с разрешением 2772 × 1280 пикселей и пиковой яркостью 3500 кд/м² поддерживает частоту обновления до 120 Гц, ШИМ-регулировку яркости подсветки с частотой 3840 Гц и цветовую гамму DCI-P3. Также реализована поддержка технологий HDR10+, Dolby Vision и 12-битной глубины цвета, что в совокупности обеспечивает чёткую яркую картинку даже под прямыми лучами солнца.

Дисплей получил три сертификата TÜV Rheinland по защите зрения, гарантируя комфортный для глаз просмотр контента в течение длительного времени. В дисплей встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Защиту от царапин обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass 7i.

Система камер включает основную с 50-Мп сенсором Light Fusion 600 размером 1/1,95 дюйма и диафрагмой f/1,5 с оптической стабилизацией, дополненную 8-Мп сверхширокоугольной камерой с диафрагмой f/2,2, а также фронтальной камерой на 20 Мп. Самый ёмкий в линейке Poco аккумулятор на 8500 мА·ч обеспечивает до двух дней автономной работы на одном заряде и поддерживает технологии быстрой зарядки HyperCharge мощностью 100 Вт и обратной зарядки мощностью 27 Вт.

Для управления устройством используется Xiaomi HyperOS 3 с поддержкой ИИ-ассистента Google Gemini и функции Circle to Search.

В свою очередь, смартфон Poco X8 Pro снащён 4-нм чипом Dimensity 8500-Ultra с до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и флеш-накопителем UFS 4.1 ёмкостью до 512 Гбайт. Как и версия X8 Pro Max, смартфон поддерживает трассировку лучей на аппаратном уровне, а также технологию WildBoost Optimization. Отвод тепла в устройстве обеспечивает двухсекционная система охлаждения 3D Dual-Channel IceLoop с испарительной камерой площадью 5300 мм².

Poco X8 Pro оснащён 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем M10 с разрешением 2756 × 1268 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, с поддержокй максимальной яркости (HBM) до 2000 кд/м² и пиковой яркостью 3500 кд/м², а также ШИМ-регулировки яркости подсветки с частотой 3840 Гц, цветовой гаммы DCI-P3, технологии HDR10+, Dolby Vision и 12-битной глубины цвета. Сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TÜV Rheinland Circadian Friendly и TÜV Rheinland Flicker Free подтверждают возможность комфортного просмотра контента без повышенной нагрузки на глаза. Экран защищён от повреждений прочным стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Также есть подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Для фото- и видеосъёмки предусмотрена основная 50-Мп камера с сенсором Sony IMX882 размером 1/1,95 дюйма и диафрагмой f/1,5 с оптической стабилизацией, дополненная широкоугольной 8-Мп камерой с диафрагмой f/2,2, а также фронтальной с разрешением 20 Мп.

По защите от влаги и пыли смартфон соответствует стандарту IP68. Для управления им используется Xiaomi HyperOS 3 с поддержкой ИИ-ассистента Google Gemini и ИИ-функции Circle to Search. Кроме того, Poco X8 Pro получил функцию Xiaomi Offline Communication, обеспечивающую голосовые вызовы даже без подключения к сети. Автономность обеспечивает кремниево-углеродный аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой технологии быстрой зарядки HyperCharge мощностью 100 Вт и обратной зарядки мощностью 27 Вт.

Третья модель — Poco M8 5G — относится к устройствам среднего уровня, отличаясь более доступной ценой. Смартфон базируется на 4-нм процессоре Snapdragon 6 Gen 3 с 8 Гбайт оперативной памяти и до 512 ПЗУ. Объём встроенного хранилища можно расширить ещё на 1 Тбайт с помощью карты памяти microSD.

Poco M8 5G оснащён 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2392 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также поддержкой ШИМ-регулировки яркости подсветки с частотой 3840 Гц. Также дисплей обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. В его верхней части размещена 20-Мп фронтальная камера (f/2,2). На задней панели находится 50-Мп основная камера с 1/2,88-дюймовым датчиком изображения Light Fusion 400 (f/1.8) и 2-Мп датчик глубины.

Аккумулятор ёмкостью 5520 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 45 Вт и обратную проводную зарядку мощностью до 18 Вт. По защите от пыли и влаги смартфон соответствует стандарту IP66.