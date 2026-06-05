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Акции Raspberry Pi взлетели до рекордной стоимости

Британская компания Raspberry Pi повысила свой прогноз прибыли на текущий год, что привело к рекордному росту акций производителя одноплатных компьютеров.

Источник изображения: raspberrypi.com

Источник изображения: raspberrypi.com

Резкий рост стоимости чипов памяти компания из Кембриджа пережила, подняв цены на свою продукцию, ещё одним положительным фактором стал спрос со стороны промышленных клиентов. Но во втором полугодии прибыльность Raspberry Pi на единицу продукции сократится, потому что запасы приобретённых по более низким ценам чипов начнут сокращаться.

Основная прибыль компании за весь 2026 год будет «значительно выше» текущих ожиданий рынка — по итогам первого полугодия она составит не менее $38 млн, что близко к прогнозу аналитиков за весь 2026 год — оценка экспертов показала $42 млн. Входящие в индекс FTSE 250 акции компании взлетели на 18 % до рекордной отметки в 972 пенса ($13,07) — в 2024 году он стоили 280 пенсов ($3,76 по текущему курсу), что соответствует росту более чем втрое.

Для стратегических закупок памяти Raspberry Pi намерена использовать кредитные линии — это поможет ей обеспечить поставки в условиях беспрецедентного дефицита, спровоцированного ростом спроса на оборудование для систем искусственного интеллекта. «Хотя макроэкономическая неопределённость сохраняется, а ценообразование и доступность DRAM и энергонезависимой памяти остаются непростыми, компания уверена, что сможет обеспечить необходимые запасы, чтобы достичь своих производственных целей на 2026 финансовый год», — говорится в заявлении Raspberry Pi.

Недорогие одноплатные компьютеры Raspberry Pi размером с кредитную карту используются в задачах автоматизации производства, в робототехнике, цифровых вывесках, медицинском оборудовании и системах управления энергопотреблением; спрос со стороны производителей оборудования и промышленных клиентов остаётся высоким, отметили в компании. Около трети плат и модулей Raspberry Pi по объёму производства либо вообще не используют отдельных чипов памяти, либо используют их старые типы, для которых поддерживается отдельный запас, не зависящий от колебаний рынка.

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Теги: raspberry pi, акции, дефицит
raspberry pi, акции, дефицит
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