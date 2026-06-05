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Американские ИТ-компании стали выбирать ИИ DeepSeek — он дешевле

Всё большее число американских технологических компаний стало внедрять китайские модели и прочие инструменты искусственного интеллекта, в том числе DeepSeek. Работа с ними обходится значительно дешевле систем, разработанных в США, пишет South China Morning Post.

Источник изображения: Solen Feyissa / unsplash.com

Источник изображения: Solen Feyissa / unsplash.com

DeepSeek предлагает клиентам значительно более низкие затраты по сравнению с лидерами американской отрасли, такими как OpenAI и Anthropic, но обеспечивает при этом достаточно высокое качество. В результате DeepSeek удалось подняться на вершину в нескольких рейтингах разработчиков, потому что американские компании продолжают сокращать расходы и повышать эффективность — исключительное качество уступает стремлению найти сбалансированное решение.

Ещё одно достоинство DeepSeek — открытый исходный код. Эти модели можно скачивать, настраивать и развёртывать на своей собственной инфраструктуре, что помогает снизить зависимость от внешних поставщиков. Китайские разработчики обратили внимание на свою популярность среди американских стартапов и начали выпускать более лёгкие модели, работа с которыми обходится дешевле, чем у типичных поставщиков из США.

DeepSeek обрела популярность, когда предложила способ разработки конкурентоспособных моделей ИИ, используя меньше ресурсов, а также открыла более эффективные методы обучения по сравнению с конкурентами, что актуально в условиях американских санкций в отношении Китая. Недавно компания привлекла инвестиции в размере $7,4 млрд, в том числе от таких гигантов как Tencent и CATL; оценочная стоимость DeepSeek составила около $60 млрд.

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Теги: deepseek, ии, сша
deepseek, ии, сша
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