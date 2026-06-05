«Магия современных веб-технологий»: энтузиасты реализовали мультиплеер классической Warсraft III: The Frozen Throne в браузере

Команда Dos.Zone Team, реализовавшая прославленную «Герои Меча и Магии III» в браузере, представила новый проект — веб-версию легендарной фэнтезийной стратегии Warсraft III: The Frozen Throne от Blizzard Entertainment.

По словам представителя Dos.Zone Team Никиты Аксёнова (он же Carter54), браузерная Warсraft III базируется на WarsmashModEngine — открытой реализации игрового движка Blizzard, которая была перенесена на web-технологии.

«Сразиться по сети в классическую версию стратегии теперь можно буквально в два клика. И это не какой-то стриминг или трансляция, а самая настоящая магия современных веб-технологий», — уверяет Аксёнов.

На релизе веб-версия Warсraft III: The Frozen Throne от Dos.Zone Team предлагает мультиплеер на 12 игроков и более 150 карт, включая несколько фанатских (Castle Fight, Green TD, X Hero Siege, Ultimate Sheep).

В будущем Dos.Zone Team планирует добавлять и другие арены (в ближайших планах — классическая Dota Allstars), но предупреждает, что процесс это долгий — каждую карту приходится оптимизировать отдельно.

Источник изображений: Dos.Zone Team

Как и другие релизы от Dos.Zone Team, Warсraft III: The Frozen Throne доступна для игры совершенно бесплатно: «Без реклам, баннеров, регистраций, смс и прочей неприкольной фигни. От фанатов и для фанатов!»

Браузерная Warсraft III: The Frozen Throne доступна на сайте Dos.Zone (на русском, английском). Для первого запуска понадобится ряд игровых файлов — загрузить их можно по этой ссылке или через лаунчер (кнопка «Скачать автоматически»).