«Магия современных веб-технологий»: энтузиасты реализовали мультиплеер классической Warсraft III: The Frozen Throne в браузере

Команда Dos.Zone Team, реализовавшая прославленную «Герои Меча и Магии III» в браузере, представила новый проект — веб-версию легендарной фэнтезийной стратегии Warсraft III: The Frozen Throne от Blizzard Entertainment.
По словам представителя Dos.Zone Team Никиты Аксёнова (он же Carter54), браузерная Warсraft III базируется на WarsmashModEngine — открытой реализации игрового движка Blizzard, которая была перенесена на web-технологии.
«Сразиться по сети в классическую версию стратегии теперь можно буквально в два клика. И это не какой-то стриминг или трансляция, а самая настоящая магия современных веб-технологий», — уверяет Аксёнов.
На релизе веб-версия Warсraft III: The Frozen Throne от Dos.Zone Team предлагает мультиплеер на 12 игроков и более 150 карт, включая несколько фанатских (Castle Fight, Green TD, X Hero Siege, Ultimate Sheep).
В будущем Dos.Zone Team планирует добавлять и другие арены (в ближайших планах — классическая Dota Allstars), но предупреждает, что процесс это долгий — каждую карту приходится оптимизировать отдельно.
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Как и другие релизы от Dos.Zone Team, Warсraft III: The Frozen Throne доступна для игры совершенно бесплатно: «Без реклам, баннеров, регистраций, смс и прочей неприкольной фигни. От фанатов и для фанатов!»
Браузерная Warсraft III: The Frozen Throne доступна на сайте Dos.Zone (на русском, английском). Для первого запуска понадобится ряд игровых файлов — загрузить их можно по этой ссылке или через лаунчер (кнопка «Скачать автоматически»).
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