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Вредоносный мод для Minecraft заразил 116 000 компьютеров и продавал доступ к веб-камерам жертв

Специалисты компании McAfee Labs раскрыли масштабную хакерскую кампанию, направленную на поклонников популярной блоковой песочницы Minecraft. Злоумышленники научились распространять вредоносный код WeedHack под видом бесплатных модификаций и в составе альтернативных игровых клиентов.

Источник изображения: McAfee Labs

Источник изображения: McAfee Labs

С начала 2026 года эксперты по кибербезопасности зафиксировали более 116 тысяч случаев успешного проникновения в чужие системы, при этом ежедневно в ловушку попадают от двух до трёх тысяч новых жертв. Главная опасность этого хакерского инструмента кроется в его невероятной дешевизне и простоте использования.

Создатели WeedHack превратили свой продукт в аналог легального сервиса по подписке с удобной панелью управления. При этом базовый набор скриптов может бесплатно получить любой владелец аккаунта в Discord, а всего за пять долларов разработчики выдают премиум-статус. За эту скромную сумму покупатель может удалённо воровать пароли, читать личные файлы и тайно включать веб-камеру на заражённом устройстве.

Нужно понимать, что столь низкий порог входа привлёк к платформе огромное количество школьников и студентов. Изучая переписку в Telegram-канале создателей вируса, исследователи заметили пугающую тенденцию: молодёжь массово использует этот хакерский софт не ради кражи банковских данных, а для издевательств над сверстниками. Юные агрессоры без спроса записывают других игроков на видео через их же веб-камеры, хвастаются этими роликами в публичных чатах как трофеями и откровенно шантажируют жертв, вычисляя их реальное местоположение.

На сегодняшний день администрация мессенджера уже удалила основное сообщество нарушителей, в котором состояли около 850 человек.

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Теги: minecraft, mojang studios, песочница, вирусы
minecraft, mojang studios, песочница, вирусы
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