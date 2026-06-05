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Google начала экспериментировать с показом результатов поиска в Chrome сразу в режиме ИИ

Похоже, что Google рассматривает идею показа результатов поисковых запросов сразу в режиме ИИ вместо отображения классических ссылок. В Chrome Canary, экспериментальном варианте браузера, предназначенном для разработчиков и бета-тестеров, обнаружена настройка, которая по умолчанию переводит поиск в режим ИИ. Отмечается, что тестовая функция полностью работоспособна и выглядит готовой к выпуску.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

В настоящее время при выполнении поисковых запросов в обычном Chrome пользователь попадает на страницу «Все», которая включает ИИ-обзор с кратким описанием полученных результатов, за которым следуют классические ссылки. Для использования режима ИИ нужно специально выбрать его, нажав клавишу Tab. Но в экспериментальной версии Chrome Canary, если активирована соответствующая настройка, пользователь сразу попадает в режим ИИ, который больше похож на диалог с чат-ботом, чем на обычную страницу результатов поиска Google.

Google публично не объявляла о тестировании такой функции, но в последнее время она всё больше внедряет инструменты ИИ в свои продукты. На конференции I/O 2026 компания представила новую «интеллектуальную поисковую строку», которая может принимать в качестве входных данных для поисковых запросов видео, изображения, файлы и даже вкладки Chrome. После этого анонса поисковик DuckDuckGo пережил всплеск установок, скорее всего, со стороны людей, ищущих альтернативы принудительному внедрению ИИ.

Для тестирования экспериментальной функции в последней версии Chrome Canary следует набрать в адресной строке chrome://flags и включить опцию «Выполнять запросы поисковой строки в режиме ИИ». В описании функции сказано, что она будет работать на Windows, macOS, Linux и Chrome OS.

Представитель Google заявил, что у компании пока нет конкретных планов по внедрению опции включения ИИ-поиска в ближайшее время: «Это всего лишь для ознакомления. В настоящее время планов по внедрению этой возможности в рабочую среду нет».

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Теги: chrome canary, экспериментальные функции, искусственный интеллект, поиск
chrome canary, экспериментальные функции, искусственный интеллект, поиск
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