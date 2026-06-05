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Межзвёздная комета 3I/ATLAS заинтриговала астрономов выбросами большого количества метана

Во время наблюдения за кометой 3I/ATLAS при помощи космического телескопа «Джеймс Уэбб» учёные обнаружили выбросы метана. Это первый случай наблюдения этого газа на межзвёздном объекте. Соотношение метана и воды в хвосте кометы выше, чем обычно наблюдается у комет из Солнечной системы, что ещё раз подчёркивает, насколько этот межзвёздный гость отличается от других объектов из ближнего космоса.

Источник изображений: NASA

Источник изображений: NASA

Наблюдения проводились 27 декабря 2025 года, менее чем через два месяца после того, как 3I/ATLAS достигла перигелия — ближайшей к Солнцу точки своей орбиты. В этот момент расстояние до Солнца составило 380 млн км или 2,54 астрономические единицы.

Излучение Солнца нагрело поверхность кометы, увеличив выделение газов, но по мере удаления газообразование стало снижаться. Количество водяного пара резко сократилось в период с 16 по 27 декабря, после того, как комета пересекла «снежную линию» и удалилась от Солнца на расстояние, где температура достаточно низка для замерзания водяного пара.

По мере того, как количество водяного пара сокращалось, в хвосте кометы стали наблюдаться пары углекислого газа, метана и даже соединения никеля. Наиболее интригующим для астрономов оказалось наличие метана. Хотя это и не редкий газ, он не был обнаружен ни на одном из двух предыдущих межзвёздных объектов, наблюдавшихся в Солнечной системе, и стал заметен на 3I/ATLAS только после перигелия.

«Похоже, что 3I ранее пережила период значительного нагрева в своей родной планетной системе до выброса в холодную межзвёздную среду, что привело к истощению метана во внешних слоях, — полагают исследователи. — Сохранившийся запас первичного метанового льда находится на глубине и был полностью активирован только после того, как тепловая волна, вызванная прохождением 3I через перигелий, распространилась во внутренние слои».

Хотя соотношение метана и углекислого газа к воде кажется необычно высоким для Солнечной системы, оно могло быть вполне обычным 11–12 миллиардов лет назад для звёздной системы, в которой образовалась 3I/ATLAS. Изучение межзвёздных объектов, подобных комете 3I/ATLAS, может дать человечеству представление о других средах формирования планет — данные, которые иначе невозможно получить и которые позволят узнать больше о формировании Солнечной системы.

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Теги: комета, метан, углекислый газ, вода, джеймс уэбб
комета, метан, углекислый газ, вода, джеймс уэбб
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