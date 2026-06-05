Ремейк «Готики» вышел на ПК и консолях — критики возвращение легендарной RPG не оценили

Издатель THQ Nordic и разработчики из барселонской студии Alkimia Interactive сообщили о выходе ремейка культовой фэнтезийной ролевой игры «Готика» (Gothic) от Piranha Bytes. Вместе с релизом проект получил первые оценки критиков.

Релиз Gothic 1 Remake (именно так называется переосмысление) состоялся на PC (Steam, GOG), PS5, Xbox Series X и S. Стоимость игры в российском сегменте сервиса Valve составляет 2699 рублей.

Ремейк создавался с нуля на движке Unreal Engine 5 и обещал рукотворный и отзывчивый мир, новые истории и расширение старых, а также полный перевод на русский. Премьера сопровождалась трейлером с русской озвучкой.

Западные критики не спешат оценивать Gothic 1 Remake — к моменту публикации у ремейка на агрегаторах Metacritic (средний балл 73 %) и OpenCritic по восемь и семь рецензий соответственно.

Обозреватели хвалят атмосферный мир, геймплейную свободу, дух оригинальной игры и приятную графику, а ругают архаичный гейм-дизайн, отсутствие современных удобств, скверное техническое исполнение и оптимизацию в частности.

События «Готики» и её ремейка разворачиваются в огороженной от остального мира магическим барьером (позволяет войти, но не выйти) колонии заключённых, где оказывается Безымянный — каторжник, чьё появление изменит всё.

Оригинальная «Готика» вышла в 2001 году и заслужила культовый статус благодаря захватывающему миру, отзывчивым NPC и экосистеме, комплексной механике развития персонажа и непревзойдённому ощущению свободы.