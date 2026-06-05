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Silicon Motion представила SSD-контроллеры с PCIe 6.0 и скоростью до 28 Гбайт/с

Компания Silicon Motion показала на выставке Computex 2026 свой новейший портфель контроллеров для SSD-накопителей, включая потребительскую модель SM2524XT без буферной памяти и первый контроллер SM8466 с интерфейсом PCIe 6.0 для корпоративного сегмента.

Источник изображений: techpowerup.com

Источник изображений: techpowerup.com

По сообщению TechPowerUp, презентация началась с показа модели SM2524XT, представляющей собой контроллер без DRAM-буфера для потребительских SSD среднего класса с интерфейсом PCIe 5.0 и поддержкой протокола NVMe 2.1. Устройство изготовлено по 6-нм технологическому процессу TSMC и оснащено четырьмя каналами флеш-памяти с шестнадцатью линиями CE для достижения пропускной способности до 4800 МТ/с на канал. Накопители на базе этого чипа смогут достигать скорости последовательного чтения до 14 Гбайт/с и записи до 12 Гбайт/с при показателе случайного доступа до 2,2 миллиона IOPS. Энергопотребление новинки заявлено на уровне 2,5 Вт в активном режиме со снижением до 1 мВт в состоянии ожидания PS4, причём само устройство полностью совместимо с популярными типами памяти 3D TLC и QLC NAND.

Корпоративный сегмент пополнился первым контроллером SM8466 с интерфейсом PCIe 6.0 для накопителей следующего поколения. Новинка обеспечит производительность хранилища на уровне GPU для расширения памяти графических ускорителей и запуска более крупных языковых моделей искусственного интеллекта.

Устройство получило хост-интерфейс PCIe 6.0 x4 с пропускной способностью 256 Гбит/с в каждом направлении и показателями, сопоставимыми с PCIe 4.0 x16. Контроллер оснащён 16 каналами с восемью элементами CE на канал и скоростью работы до 4800 МТ/с. Архитектура, предположительно, получит поддержку протокола NVMe 2.3 с возможностью вычислительного хранения данных и всеми необходимыми корпоративными функциями. Ёмкость накопителей на базе SM8466 достигнет 512 Тбайт при использовании памяти 3D TLC и QLC NAND. Скорость последовательной передачи данных составит до 28 Гбайт/с при производительности случайного доступа до 7 млн IOPS.

Стенд компании также включал демонстрацию накопителя U.2 NVMe с обновлённым контроллером SM8388 PCIe 5.0 и программируемой платформы MonTitan. Контроллер получил поддержку протокола NVMe 2.1 и два восходящих канала PCIe 5.0 x4 и PCIe 5.0 x2. В конфигурацию вошли 16 каналов флеш-памяти на скорости 2400 МТ/с с максимальной ёмкостью хранения до 128 Тбайт.

Тестовые замеры SM8388 показали скорость последовательной записи на уровне 9329 Мбайт/с и чтения на уровне 14 602 Мбайт/с. Показатели случайного доступа составили 450 тыс. IOPS при записи и 3585 Мбайт/с при чтении.

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Теги: silicon motion, ssd
silicon motion, ssd
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