Назад в будущее и обратно: анонсирована метроидвания Tempus Vitae с путешествиями во времени

Разработчики из студии Whiteboard Games выпустили геймплейный трейлер Tempus Vitae — научно-фантастического экшена от первого лица с элементами метроидвании и механикой путешествия во времени.

События Tempus Vitae будут происходить сразу в двух эпохах: главная героиня Алекс с помощью уникальной технологии будет перемещаться на 200 лет в будущее и обратно в попытках найти своего пропавшего брата.

Алекс — астронавт, изучающая космическую станцию Theia (бывший центр научных исследований). Хронологически героиня начинает своё путешествие из 2185 года, где давно бушует партизанская война между учёными-повстанцами и некими суровыми хранителями закона с Земли.

С помощью таинственного портала Алекс сможет перемещаться в 2385 год с его постапокалиптическими руинами и обезумевшими монстрами. Прыжки между эпохами позволят прокладывать маршруты, находить нужные ресурсы, решать головоломки и даже менять ход истории.

Tempus Vitae выйдет в 2027 году на ПК (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Заявлен текстовый перевод на русский язык.