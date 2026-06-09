Крах доктрины: авария тяжелой ракеты New Glenn оставила NASA в полной зависимости от SpaceX

⇡#Взрыв ракеты New Glenn: что произошло на стартовом комплексе LC‑36

Тест был организован после получения допуска от Федерального авиационного управления FAA (Federal Aviation Administration), которое регулирует безопасность и лицензирование всех американских коммерческих космических миссий. Целью испытаний являлась проверка совместного функционирования бортовых систем ракеты и наземного оборудования непосредственно перед пуском.

Первую попытку прожига предприняли утром 28 мая в 04:33 по местному времени (11:33 ДМВ). Однако автоматика прервала обратный отсчет из-за сбоя в работе наземной системы (подача воды на стартовый стол). Спустя 16 часов 27 минут, вечером того же дня, в 21:00 местного времени (29 мая в 04:00 ДМВ), испытания возобновили. Это и привело к аварии.

Предварительный детальный анализ видеоматериалов и данных телеметрии позволяет восстановить следующую картину развития событий. Практически мгновенно после того, как была выдана команда «зажигание» семи двигателей BE-4, у основания первой ступени возникла аномально яркая вспышка. Ее зафиксировали оптические приборы: спектральные характеристики и объем зоны значительно превышали штатную норму выхлопа ракетных двигателей.

После этого, без промежуточных стадий горения, ракету мгновенно окружил колоссальный огненный шар. Эксперты полагают, что баки ракеты вскрылись и произошла масштабная дефлаграция (быстрое дозвуковое горение) высвободившихся компонентов топлива. Небо над космодромом окрасилось в оранжевый цвет. Вспышка превратилась в облако взрыва. Из эпицентра во все стороны полетели обломки ракеты. Датчики видеокамер на несколько секунд полностью ослепли от яркости вспышки.

Мощность взрыва была такова, что ударная волна ощущалась жителями побережья в соседних городах Кейп-Канаверал и Коко-Бич, – в домах дрожали стекла. Оранжевое зарево кратковременно озарило небо над космическим побережьем Флориды.

Сразу после взрыва на комплексе LC-36 начался сильный пожар. Его эпицентром стало хранилище компонентов топлива для заправки ракеты, расположенное рядом со стартовым столом. Взрывная волна разрушила заправочные коммуникации, запорную арматуру и трубопроводы, что привело к разгерметизации систем и неуправляемому факельному горению сжиженного метана.

На место происшествия оперативно прибыли военные расчеты пожарных базы Космических сил США «Мыс Канаверал» и гражданская (муниципальная) Пожарно-спасательная служба округа Бревард. Из-за риска повторных взрывов и обрушения поврежденных конструкций пожарные команды более часа оставались на безопасном расстоянии (удерживали периметр). Они не приступали к тушению эпицентра, пока не перекрыли магистральные задвижки топливной системы.

Полная локализация пожара и заливание водой уцелевших емкостей хранилища компонентов заняли более двух часов. По официальным заявлениям руководства, «данные огневые испытания специально проводились в автоматическом режиме без присутствия инженерного и технического персонала на пусковой площадке. Для воздушного и морского транспорта в районе мыса Канаверал была заблаговременно определена закрытая зона отчуждения. Благодаря этим превентивным мерам безопасности в результате взрыва никто не пострадал».

Поскольку применяемые компоненты ракетного топлива — жидкий кислород и сжиженный метан — при взрыве и сгорании образуют углекислый газ и воду, стойких токсичных соединений в атмосфере вокруг не было. Основная масса горючего «мгновенно прореагировала», а не успевшая вступить в реакцию часть рассеялась в атмосфере, не создав химической угрозы для населения прилегающих районов.

Специализированные экологические и мониторинговые службы космодрома провели экспресс-анализы атмосферы и не зафиксировали выброса токсичных испарений или химической опасности для гражданского населения прилегающих районов.

Несмотря на колоссальный масштаб разрушений стартового комплекса и тяжелейший ущерб для американской космической программы, данный инцидент официально не подпадает под юридическое определение «катастрофы».

Обоснование этого правового статуса кроется в жёстких критериях американского законодательства и единых стандартов безопасности космических ведомств США. В национальной практике понятие катастрофы (catastrophic accident) применимо исключительно к инцидентам, которые повлекли за собой человеческие жертвы или произошли непосредственно в ходе полёта.

Поскольку испытания New Glenn проводились в автоматическом режиме без персонала на площадке, а сам носитель не отрывался от земли, профильные ведомства дают произошедшему иную квалификацию. Событие официально зафиксировано как крупная наземная аномалия предпусковых испытаний (major pre-launch anomaly), приведшая к полной потере материальной части (Loss of Vehicle) и долгосрочному выводу из строя стартовой инфраструктуры.

⇡#Подробная оценка ущерба для стартового комплекса и возможности ремонта

Комплекс LC-36 на мысе Канаверал сильно поврежден. Особенно пострадала площадка 36A — единственный готовый объект для старта ракеты New Glenn: взрыв разрушил важные элементы инфраструктуры.

По данным анализа снимков и официальных заявлений, повреждения следующие:

— молниеотводы-диверторы. Одна из двух башен полностью уничтожена, вторая получила тепловые повреждения, но осталась стоять;

— транспортно-установочный агрегат (ТУА). Подвижная подъемная стрела, кабельно-заправочная мачта и другие элементы разрушены и подлежат списанию;

— стационарное хранилище компонентов топлива. Емкости и коммуникации повреждены, но часть инфраструктуры уцелела;

— стартовый стол. Узлы крепления и блоки удержания ракеты сорваны, но железобетонный фундамент выдержал удар. Обследование выявит скрытые дефекты и трещины;

— вспомогательные элементы. Взрывной волной полностью уничтожены защитные тенты и легкие малые постройки технического периметра. От теплового воздействия пожара сильно обгорела водонапорная башня наземной системы шумоподавления стартового стола.

— здание горизонтальной сборки. Ударная волна и разлет осколков затронули сооружение. Однако оно устояло, получив локальные повреждения внешней обшивки от прилетевших элементов конструкции.

Точная степень повреждений железобетонного фундамента и силовых элементов пускового стола будет определена по результатам дефектоскопии. К анализу площадки уже приступила внутренняя комиссия Blue Origin совместно с экспертами NASA, поскольку авария напрямую затронула государственные космические программы. На стартовый комплекс лично прибыли основатель компании Джефф Безос, гендиректор Дейв Лимп и администратор NASA Джаред Айзекман, чтобы на месте оценить масштабы разрушений и скоординировать совместные шаги по восстановлению.

Внутри ангара находился уцелевший ускоритель первой ступени с бортовым номером GS1-SN002 (неофициальное имя «Never Tell Me the Odds»), который ранее выполнил успешный полет и прошел восстановление для повторного использования, а также готовая вторая ступень. По результатам первичной инспекции генеральный директор Дейв Лимп заявил, что находящиеся в ангаре летавший ускоритель и вторая ступень визуально выглядят нормально.

Однако, по некоторым данным, вывод об отсутствии скрытых дефектов конструкции может быть сделан только после проведения инструментальной ультразвуковой дефектоскопии.

Исторический опыт ликвидации последствий аварий на стартовых комплексах показывает, что восстановление наземной инфраструктуры занимает много времени. Вот только несколько примеров:

— взрыв Falcon 9 (1 сентября 2016 года): ракета компании SpaceX разрушилась во время предпусковых проверок на комплексе SLC-40. Сильные повреждения подземных коммуникаций потребовали 15 месяцев на восстановление стартовой площадки. SpaceX минимизировала задержки благодаря резервным комплексам LC-39A во Флориде и SLC-4E в Калифорнии. У Blue Origin резервных площадок для New Glenn пока нет;

— авария Antares-130 (28 октября 2014 года). Ракета компании Orbital Sciences разрушилась через несколько секунд после старта и упала на пусковой стол комплекса LC-0A космодрома MARS. Восстановление площадки заняло два года. С учетом этого, что строительство и сертификация оригинальной LC-36 длились более двух лет, ее капитальный ремонт потребует полного демонтажа завалов, изготовления, поставки и повторной сертификации штучного наземного оборудования. Оптимистичные прогнозы в 3–4 месяца маловероятны, и эксперты склоняются к долгому простою.

Старший космический редактор Ars Technica Эрик Бергер отмечает, что пуск ракеты New Glenn в первой половине 2027 года стал бы значительным достижением для компании. Зак Голдэн (CSI Starbase) также называет произошедшее серьезным ударом для пусковой программы.

Сам наземный интерфейс пострадавшей площадки LC-36A состоял из стационарной кабель-заправочной мачты и подвижной стрелы транспортно-установочного агрегата. Этот комплекс отвечал за выкатку носителя, перевод его в вертикальное положение и заправку криогенными компонентами. Полностью собранную ракету перевозили из ангара на старт в горизонтальном положении и поднимали с помощью этой гидравлической системы, которая теперь разрушена.

Для Blue Origin этот комплекс имеет историческое значение: в период с 1962 по 2005 год отсюда были осуществлены 145 пусков легендарных ракет семейства Atlas, включая важнейшие межпланетные миссии Surveyor, Mariner и Pioneer. Затем площадка была полностью модернизирована компанией Джеффа Безоса под нужды New Glenn, но теперь эта точка выведена из строя.

Перед Blue Origin стоит сложный стратегический выбор. Руководство может потратить год на восстановление площадки LC-36A для пусков в старой конфигурации «7×2» или полностью отказаться от старой архитектуры. Альтернативный вариант — сосредоточиться на строительстве второй пусковой площадки LC-36B. Она изначально проектируется под другую схему обслуживания с использованием капитальной стационарной башни, что полностью исключает применение на ней колёсного ТУА от разрушенной площадки LC-36А.

⇡#Технические характеристики ракеты New Glenn и инновации

Тяжелая двухступенчатая ракета-носитель New Glenn спроектирована частной аэрокосмической компанией Blue Origin. Изначально проект закладывался как частично многоразовая коммерческая система для выведения тяжелых спутников связи и обеспечения долгосрочных планов компании по освоению околоземного пространства.

Силовая установка первой ступени состоит из семи жидкостных ракетных двигателей BE-4, разработанных самой компанией и расположенных по кольцевой схеме. В качестве компонентов топлива первая ступень использует криогенную пару «жидкий кислород — сжиженный природный газ (метан)».

BE-4 — один из самых мощных в мире кислородно-метановых агрегатов и крупнейший закрытый ракетный двигатель с дожиганием окислительного генераторного газа, созданный в США. Для снижения технических рисков при разработке в его конструкцию заложили умеренное давление в камере (около 140 атмосфер), что существенно снизило тепловые и динамические нагрузки на узлы. Силовая установка поддерживает глубокое дросселирование тяги в широком диапазоне.

Переход на метан в качестве горючего вместо традиционного керосина или водорода был обусловлен несколькими важными факторами. Главный из них — пригодность двигателя к многократному использованию, поскольку метан сгорает без образования сажи и не загрязняет внутренние тракты, позволяя повторно запускать агрегаты без разборки и сложной очистки. Кроме того, метан значительно плотнее водорода, а температура его сжижения близка к температуре жидкого кислорода. Это помогло уменьшить габариты топливных баков первой ступени и заметно упростить их теплоизоляцию. Наконец, физические свойства метана позволили наддувать баки горючего с помощью собственных паров. Ракету избавили от тяжелой и сложной системы наддува сжатым гелием.

Поскольку первая ступень рассчитана на возвращение и вертикальную посадку после завершения этапа разгона, конструкторы оснастили ее соответствующим оборудованием. Она имеет шесть гидравлических складывающихся опор в нижней части корпуса и продвинутый комплекс аэродинамических органов управления.

В носовой части ступени установлены четыре крупных подвижных «крыла», отвечающих за маневрирование и стабилизацию при движении в плотных слоях атмосферы. Кроме того, вдоль самого корпуса тянутся два неподвижных боковых наплыва. Эти элементы создают дополнительную подъемную силу при полете ступени в атмосфере, позволяя эффективнее гасить скорость до включения тормозных двигателей. В сочетании с верхними рулями и регулируемой тягой силовых установок это обеспечивает точное приземление гигантской конструкции на плавучую платформу.

Силовая установка второй ступени включает два двигателя BE-3U, работающих на криогенной паре «жидкий кислород – жидкий водород». Данный агрегат – высотная версия базового BE-3, взятого от суборбитальной системы New Shepard. Он функционирует по открытому расширительному циклу. В такой схеме жидкий водород проходит через тракты охлаждения камеры, газифицируется от ее тепла и затем направляется для привода турбонасосного агрегата. После этого отработанный газ выбрасывается наружу через специальный патрубок. Это инженерное решение упрощает конструкцию и позволяет полностью отказаться от отдельного газогенератора.

Для повышения надежности двигателя разработчики заложили умеренное давление в камере на уровне около 50 атмосфер, снизив тепловые и динамические нагрузки на узлы турбонасоса. Силовая установка способна глубоко регулировать тягу и рассчитана на многократный запуск в космическом пространстве. Благодаря таким характеристикам двигателей вторая ступень может выполнять полет по сложному профилю, включая формирование промежуточных орбит, прямое выведение аппаратов на геостационарную орбиту и последующий безопасный увод самой конструкции из космоса после завершения миссии.

Выбор жидкого водорода в качестве горючего для верхней ступени обусловлен тремя ключевыми факторами.

Во-первых, водород обеспечивает максимальный удельный импульс в вакууме среди химических топлив, что критически важно для эффективного выведения полезной нагрузки на высокоэнергетические орбиты и траектории. Во-вторых, полное отсутствие углерода в составе горючего исключает образование сажи, нагара и кокса в трактах охлаждения и на лопатках турбины, гарантируя идеальную чистоту внутренних систем двигателя при повторных пусках. Наконец, особенности применения водорода в рамках расширительного цикла позволяют раскручивать турбонасос при запуске двигателя за счет естественного испарения газа при контакте с конструкцией. Это избавляет систему от необходимости использовать отдельный газогенератор, пиротехнические стартовые шашки или сторонние источники сжатого газа для запуска турбины в космическом пространстве.

Система управления находится в самой верхней части второй ступени, под полезным грузом. Из-за почти стометровой длины носителя инженеры столкнулись с проблемой задержек сигнала и электромагнитных наводок, поэтому бортовую радиоэлектронику построили на базе высокоскоростных сетей передачи данных стандарта SpaceWire и защищенного Ethernet. Информационные магистрали и силовые кабели зарезервированы по тройному контуру, а их трассы разнесены внутри внешнего защитного короба — гаргрота, проложенного вдоль наружной поверхности корпуса.

Венчает ракету головной обтекатель диаметром 7 метров, защищающий полезную нагрузку при прохождении плотных слоев атмосферы. Он имеет рекордный для мировой космонавтики внутренний объем — более 450 кубических метров. Конструкция обтекателя — многоразовая: после отделения от второй ступени обе створки ориентируются и стабилизируются при падении с помощью сопел на сжатом газе. Это позволяет предотвратить их неконтролируемое вращение и подготовить к раскрытию парашютов перед мягким приводнением в океан для последующего восстановления.

Помимо основного оборудования на второй ступени могут размещаться и дополнительные аппараты. Для этого применяется адаптерное кольцо вторичной нагрузки с комплектом связи, бортовым компьютером и автономной системой электропитания, способное играет роль полноценного орбитального буксира для распределения попутных спутников по индивидуальным орбитам.

В текущей базовой конфигурации 7х2 (известной как проект «720») диаметр корпуса носителя составляет 7 метров, а общая высота — 98 метров. В многоразовом исполнении ракета способна вывести на низкую околоземную орбиту до 45 тонн полезной нагрузки.

Перспективная сверхтяжелая модификация 9х4 (проект «940») получит увеличенный до 9 метров диаметр баков и общую длину более 120 метров, что поднимет грузоподъемность до 70 тонн. Число двигателей BE-4 на первой ступени в этой версии вырастет с 7 до 9 единиц, а количество вакуумных BE-3U на второй ступени увеличится с 2 до 4. Кроме того, этот вариант оснастят увеличенным головным обтекателем шириной 8,7 метра.

Изготовленные на заводе во Флориде первая и вторая ступени ракеты New Glenn доставляются в монтажно-испытательный корпус по суше на специальных колесных транспортерах. Первая ступень поступает на сборку уже укомплектованной — со сложенными вдоль обшивки посадочными опорами и зафиксированными аэродинамическими рулями.

Внутри ангара механическое соединение ступеней в горизонтальном положении осуществляется через межступенчатый отсек с помощью высокоточной гидравлической системы позиционирования Synchoist компании Engineered Rigging. После этого на носителе закрепляется головной обтекатель с полезной нагрузкой.

⇡#Место ракеты-носителя в американской космической программе

New Glenn занимает важное место в американской ракетно-космической отрасли. Это коммерческий носитель, способный выводить до 45 тонн на низкую околоземную орбиту в многоразовом варианте. Он создавался как противовес тяжёлой ракете Falcon Heavy компании SpaceX. New Glenn не только участвует в лунной программе NASA Artemis, но и играет важную роль в оборонной стратегии, гражданских научных исследованиях и коммерческом секторе США.

Космические силы США включили ракету New Glenn в программу National Security Space Launch (NSSL) Phase 3. Этот носитель критически важен для реализации принципа гарантированного доступа в космос, который требует распределения стратегических заказов между несколькими независимыми компаниями.

Blue Origin имеет право участвовать в обоих сегментах программы NSSL. В рамках Lane 1 ракета New Glenn конкурирует с другими носителями за запуски военных аппаратов с повышенной устойчивостью к рискам. В Lane 2 она, наряду с Falcon Heavy (SpaceX) и Vulcan Centaur (ULA), используется для вывода самых дорогих и секретных аппаратов оптической и радиоэлектронной разведки. Миссия NG-4 была квалификационным тестом для сертификации ракеты Космическими силами США и должна была открыть ей доступ к этим секретным пускам.

Приостановка эксплуатации New Glenn после аварии на площадке LC-36 временно ограничивает возможности военных. Теперь для тяжёлых оборонных миссий остаются только носители от SpaceX и ULA, что приводит к концентрации критических запусков национальной безопасности в руках всего двух операторов.

New Glenn также является основным носителем для орбитальных буксиров Blue Ring, разрабатываемых по заказу Министерства обороны США. Эти аппараты предназначены для межорбитальной логистики, инспекции, дозаправки спутников и быстрого развёртывания военных грузов на орбитах — от низких околоземных до геостационарных и окололунных. Платформа с рекордным размахом крыльев солнечных батарей (почти 44 метра) создаётся в том числе для отработки технологий маневрирования на орбитах высотой до 21 000 км.

Гражданское космическое агентство NASA видит в ракете New Glenn важное средство для выполнения специализированных и коммерческих космических миссий в рамках программы VADR (Venture-Class Acquisition of Dedicated and Rideshare). Это государственная инициатива по запуску малых спутников и исследовательских аппаратов, допускающих повышенный уровень риска. В рамках VADR NASA приобретает пуски по упрощенным коммерческим стандартам, что позволяет сократить расходы на страхование и надзор.

Ракета уже подтвердила свой «межпланетный статус», успешно выведя в космос в ноябре 2025 года научную миссию ESCAPADE с двумя зондами для изучения марсианской магнитосферы. Однако майская авария 2026 года нанесла удар по будущим совместным планам: она сорвала конкурс NASA на создание «Марсианской телекоммуникационной сети», где проект Blue Origin на платформе Blue Ring считался фаворитом.

Кроме того, простой пусковой площадки ставит на паузу дальнейшее тестирование перспективных технологий связи в интересах агентства. Ранее для отработки высокоскоростной релейной связи NASA планировало продолжить выведение аппаратов-демонстраторов компании Viasat на верхних ступенях носителя.

New Glenn должен был стать ключевым игроком на рынке коммерческих услуг благодаря исключительно вместительному головному обтекателю диаметром 7 метров, внутренний объем которого вдвое больше, чем у конкурентов.

Ракета играет центральную роль в развертывании низкоорбитальной интернет-группировки Project Kuiper от компании Amazon, с которой у Blue Origin заключен контракт на 24 гарантированных пуска. Под обтекателем в отмененной миссии NG-4 должны были находиться 48 спутников связи общей массой около 26 тонн — рекордная нагрузка для этого носителя.

Теперь их запуск отложен, и Amazon вынуждена экстренно переносить часть пусков на ракеты Falcon 9. Это привело к парадоксальной ситуации: Джефф Безос вынужден напрямую финансировать своего главного конкурента по спутниковому интернету — систему Starlink.

Майский взрыв усугубил системный кризис в графике пусков Blue Origin, начавшийся месяцем ранее. В апреле 2026 года из-за отказа двигателя верхней ступени в миссии NG-3 уже был потерян тяжелый спутник сотовой связи BlueBird 7. Оператор AST SpaceMobile изначально выбрал New Glenn для массового развертывания своих тяжелых спутников прямой сотовой связи Block 2: из-за крупных габаритов антенн аппаратам этой серии требуется большой полезный объем под обтекателем. Ракета компании Blue Origin должна была выводить до 8 спутников за один раз.

Теперь по плану тройка аппаратов (BlueBird 8–10) полетит в середине июня на ракете Falcon 9 от SpaceX. Однако дальнейший темп развертывания сети спутниковой связи теперь полностью зависит от сроков расследования аварии и восстановления площадки LC-36.

Под угрозой долгого простоя оказались и другие крупные коммерческие обязательства Blue Origin. У компании подписаны контракты на обновление орбитальных группировок глобальных операторов Eutelsat, Telesat и OneWeb. Кроме того, New Glenn является единственным носителем, способным выводить на орбиту тяжелые модули коммерческой обитаемой станции Orbital Reef, которую Blue Origin проектирует совместно с Sierra Space и Boeing при поддержке NASA.

⇡#Лунный тупик США: потеря «второй опоры» и паралич программы Artemis

Авария на стартовом комплексе LC-36 нанесла серьезный финансовый и репутационный удар по бизнес-интересам Джеффа Безоса. Текущий затяжной кризис пусковой программы не только сдвинул сроки коммерческих обязательств, но и поставил в стратегический тупик всю американскую лунную программу Artemis.

Из-за долгосрочного простоя тяжёлого носителя под нож или радикальный пересмотр идут следующие миссии:

— Moon Base I (2026): запуск тяжёлого модуля Blue Moon Mark 1 Endurance к Южному полюсу Луны отложен. Первая частная миссия по программе CLPS сорвана: готовый корабль остался без единственного возможного носителя, так как его заправочные и криогенные системы жёстко интегрированы с разрушенной площадкой New Glenn.

— Исследовательские миссии (после 2027 года): доставка на поверхность Луны двух перспективных тяжёлых роверов программы LTV (Lunar Terrain Vehicle) заморожена. NASA будет вынуждено экстренно искать другие пусковые платформы, которых в данном весовом классе на рынке просто нет.

— Artemis 3 (2027): демонстрационная стыковка пилотируемого корабля Orion с посадочным модулем Blue Moon Mark 2 перенесена на 2028 год, что ставит под угрозу многомиллиардный контракт Blue Origin с космическим ведомством.

Эта отсрочка означает, что США на неопределённое время полностью лишаются своей «второй опоры» — резервного пилотируемого посадочного модуля. Концепция, согласно которой астронавты должны были иметь альтернативный вариант высадки на случай проблем со SpaceX, временно перестала существовать.

Катастрофа на мысе Канаверал рикошетом бьёт даже по более ранней миссии — Artemis III (первой высадке человека на Луну), где должен использоваться исключительно Starship HLS от SpaceX. SpaceX Илона Маска уже сейчас существенно выбивается из графика, срывая сроки готовности метанового танкера и орбитальной дозаправки. Ранее NASA могло использовать успехи Безоса как рычаг политического и коммерческого давления на Маска, чтобы подстегнуть команду SpaceX. Теперь этот рычаг уничтожен: у Белого дома и космического ведомства больше нет запасного технологического пути. Полет Artemis III либо состоится в условиях стопроцентной безальтернативной зависимости от Starship, либо будет перенесён на конец десятилетия. Любая техническая задержка у SpaceX теперь автоматически парализует всю американскую лунную программу.

Поиск причин происшествия, восстановление разрушенного оборудования площадки LC-36A и повторная сертификация ракеты потребуют до двух лет работы. Blue Origin предстоит пройти жёсткий технический аудит производственных цепочек, чтобы вернуть статус ключевого стратегического игрока, а не остаться в истории космонавтики автором одного из самых масштабных инфраструктурных провалов.

Инцидент наглядно продемонстрировал уязвимость всей современной модели государственно-частного партнёрства в космонавтике. Безопасность национальных программ не может быть гарантирована простым распределением финансовых контрактов на бумаге, если физическая пусковая инфраструктура на Земле остаётся штучной, уязвимой и незащищённой.