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Первый трейлер хоррора Alien: Isolation 2 — с детализированными интерьерами, прогрессивным освещением и неизменным Чужим

Разработчики из британской студии Creative Assembly при поддержке издательства Sega представили полноценный трейлер продолжения культового хоррора Alien: Isolation. Показ состоялся в рамках июньской трансляции Summer Game Fest 2026.

Источник изображения: SEGA

Источник изображения: SEGA

Alien: Isolation 2 создаётся на базе движка Unreal Engine 5, и новый наглядный материал от разработчиков даёт возможность оценить преимущества использования современной технологии Epic Games.

Максимально детализированные интерьеры, прогрессивное освещение и погодные эффекты — всё это демонстрируется в трейлере. Чужой тоже успел «засветиться» в ролике — лишь на мгновение. Авторы обещают реализовать инновационный геймплей, который будет развивать идеи оригинальной игры.

Alien: Isolation 2 выйдет на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2.

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Теги: alien: isolation 2, хоррор, боевик, creative assembly, sega, summer game fest 2026
alien: isolation 2, хоррор, боевик, creative assembly, sega, summer game fest 2026
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Первый трейлер хоррора Alien: Isolation 2 — с детализированными интерьерами, прогрессивным освещением и неизменным Чужим
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