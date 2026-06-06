Сегодня 06 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Боевик Stellar Blade 2 получила первый трейлер ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Stellar Blade 2 получила первый трейлер и официальное название — Stellar Blade: Blood Rain

Южнокорейская студия Shift Up в рамках презентации Summer Game Fest 2026 представила горячо ожидаемое продолжение своего нашумевшего постапокалиптического экшена Stellar Blade.

Источник изображения: Shift Up

Источник изображения: Shift Up

Вопреки ожиданиям, сиквел называется не Stellar Blade 2 — игра именуется Stellar Blade: Blood Rain. На Summer Game Fest 2026 был показан трёхминутный кинематографический трейлер.

События Stellar Blade: Blood Rain развернутся после финала оригинальной Stellar Blade. В центре новой истории оказалась новая протагонистка — Иви. Судя по трейлеру, героиня предпочитает рукопашный бой.

В описании трейлера уточняется, что ролик целиком был записан на PC. Можно предположить, что Stellar Blade: Blood Rain на релизе не станет консольным эксклюзивом Sony, как первая часть.

Сроки выхода и целевые платформы Stellar Blade: Blood Rain не уточняются. Ранее сообщалось, что издателем проекта выступит сама Shift Up, а разработка продвигается гладко — игра на пути к соответствию целевым стандартам качества студии.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Square Enix анонсировала Final Fantasy VII Revelation — «незабываемый финал одного из самых амбициозных проектов в истории видеоигр»
Первый трейлер хоррора Alien: Isolation 2 — с детализированными интерьерами, прогрессивным освещением и неизменным Чужим
Capcom наконец анонсировала ремейк Resident Evil Code: Veronica — первый трейлер Resident Evil Veronica
Издателем Stellar Blade 2 выступит не Sony, а сама Shift Up — официальный анонс сиквела уже не за горами
Назад в будущее и обратно: анонсирована метроидвания Tempus Vitae с путешествиями во времени
Аша Шарма подтвердила, что Xbox нужны эксклюзивы, но есть нюанс
Теги: stellar blade: blood rain, shift up, экшен, summer game fest 2026
stellar blade: blood rain, shift up, экшен, summer game fest 2026
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Capcom наконец анонсировала ремейк Resident Evil Code: Veronica — первый трейлер Resident Evil Veronica
Первый трейлер хоррора Alien: Isolation 2 — с детализированными интерьерами, прогрессивным освещением и неизменным Чужим
Межзвёздная комета 3I/ATLAS заинтриговала астрономов выбросами большого количества метана
Следующая ИИ-модель OpenAI разрабатывается другой ИИ-моделью — сверхинтеллект близок как никогда
Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro и Poco M8 — надёжные смартфоны для коммуникаций и игр
Премьера геймплея и дата выхода Star Wars Zero Company — тактической стратегии от ветеранов XCOM 2 ч.
Square Enix анонсировала Final Fantasy VII Revelation — «незабываемый финал одного из самых амбициозных проектов в истории видеоигр» 2 ч.
Stellar Blade 2 получила первый трейлер и официальное название — Stellar Blade: Blood Rain 3 ч.
Новая статья: 007 First Light — успех после долгих лет подготовки. Рецензия 5 ч.
Назад в будущее и обратно: анонсирована метроидвания Tempus Vitae с путешествиями во времени 5 ч.
Google исправила рекордные 429 уязвимостей в Chrome за раз — включая 22 критические 10 ч.
Аша Шарма подтвердила, что Xbox нужны эксклюзивы, но есть нюанс 10 ч.
Google начала экспериментировать с показом результатов поиска в Chrome сразу в режиме ИИ 11 ч.
Вредоносный мод для Minecraft заразил 116 000 компьютеров и продавал доступ к веб-камерам жертв 11 ч.
OpenAI согласилась предоставлять властям США свои новые ИИ-модели на проверку 12 ч.
Silicon Motion представила SSD-контроллеры с PCIe 6.0 и скоростью до 28 Гбайт/с 7 ч.
Ангстремные мобильные процессоры Intel Panther Lake и Wildcat Lake начали появляться на настольных платах 7 ч.
В российской части МКС обнаружены две утечки воздуха — одну уже заделали 10 ч.
Thermal Grizzly показала водоблок для скальпированных процессоров — с алмазными пластинами за €1500 11 ч.
Роботакси Waymo показало себя как неожиданно удобный транспорт для бегства с места преступления 11 ч.
Репортаж со стенда Apacer на Computex 2026: память DDR5-9200, скоростные SSD с вентиляторами и не только 12 ч.
Илон Маск заговорил о 100 000 аппаратов Starlink на орбите — чтобы ускорить спутниковый интернет в 100 раз 12 ч.
Phison представила SSD-контроллер с поддержкой PCIe 6.0 13 ч.
Правительство США планирует выделить $700 млн на поддержку угольной энергетики для ИИ-инфраструктуры 13 ч.
Молния проникла в квартиру через интернет-кабель и уничтожила ПК и роутер 14 ч.