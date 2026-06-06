Stellar Blade 2 получила первый трейлер и официальное название — Stellar Blade: Blood Rain

Южнокорейская студия Shift Up в рамках презентации Summer Game Fest 2026 представила горячо ожидаемое продолжение своего нашумевшего постапокалиптического экшена Stellar Blade.

Вопреки ожиданиям, сиквел называется не Stellar Blade 2 — игра именуется Stellar Blade: Blood Rain. На Summer Game Fest 2026 был показан трёхминутный кинематографический трейлер.

События Stellar Blade: Blood Rain развернутся после финала оригинальной Stellar Blade. В центре новой истории оказалась новая протагонистка — Иви. Судя по трейлеру, героиня предпочитает рукопашный бой.

В описании трейлера уточняется, что ролик целиком был записан на PC. Можно предположить, что Stellar Blade: Blood Rain на релизе не станет консольным эксклюзивом Sony, как первая часть.

Сроки выхода и целевые платформы Stellar Blade: Blood Rain не уточняются. Ранее сообщалось, что издателем проекта выступит сама Shift Up, а разработка продвигается гладко — игра на пути к соответствию целевым стандартам качества студии.