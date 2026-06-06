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Прототип тихого лайнера NASA X-59 впервые достиг сверхзвуковой скорости

5 июня 2026 года экспериментальный самолёт NASA X-59 впервые превысил скорость звука. Он поднялся на высоту 13 228 м и разогнался до 1148 км/ч или 1,1 Маха. Полёт был настолько тихим, что его совершенно не было слышно на фоне истребителя F15, сопровождающего экспериментальный самолёт. Успех открыл дорогу к следующему шагу — полёту X-59 на крейсерской скорости 1,4 Маха и испытаниям над заселёнными людьми районами.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Машина провела в воздухе 81 мин, полетав как быстрее звука, так и на дозвуковой скорости. Никаких вопросов к управляемости и манёвренности судна не возникло. Прогресс был достигнут за семь месяцев с момента первого полёта X-59, который был совершён 28 октября 2025 года.

«X-59 готовится к своему тихому сверхзвуковому дебюту. С момента первого полета самолёта 28 октября 2025 года команда добилась огромного прогресса, совершив 16 полетов за последние 90 дней и войдя в устойчивый ритм испытаний. В ближайшие дни мы планируем сделать следующий шаг и достичь скорости 1,4 Маха», — сказал администратор NASA Джаред Айзекман (Jared Isaacman).

Впрочем, главная задача X-59 — не просто летать быстрее звука, а делать это без обычного громкого звукового удара. Самолёт спроектирован так, чтобы при преодолении скорости звука вместо резкого громового раската создавать более мягкий «тихий хлопок» — как во время закрытия дверцы автомобиля. Этому способствует особенный профиль самолёта, у которого носовая часть занимает почти треть фюзеляжа. Благодаря конструкции корпуса звуковой удар отражается в небо, а не к земле.

В ближайшие дни самолёт выйдет на свои базовые показатели — разгонится до крейсерской скорости 1489 км/ч, поднявшись на высоту 16 764 м. Именно такие скорость и высота считаются базовыми для будущих пролётов над населёнными районами США, где NASA будет собирать данные о том, как люди воспринимают «тихий хлопок» сверхзвукового самолёта. Эти данные затем передадут американским и международным регуляторам для возможного пересмотра норм шума, который ожидают от будущих сверхзвуковых гражданских самолётов для разрешения полётов над заселёнными территориями.

Тем самым X-59 должен открыть дорогу к возвращению коммерческих сверхзвуковых перелётов над сушей, которые сейчас фактически ограничены из-за громкого шума, который они создают. По итогам проверок NASA передаст конструкторскую документацию и инструменты частным компаниям, которые смогут воплотить полученный опыт в реальные гражданские сверхзвуковые суда.

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Теги: x-59, nasa, сверхзвуковой
x-59, nasa, сверхзвуковой
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Прототип тихого лайнера NASA X-59 впервые достиг сверхзвуковой скорости
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