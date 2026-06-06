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Блокировки отдалили Россию от «цифрового суверенитета», считает Павел Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров уверен, что блокировки отдалили Россию от «цифрового суверенитета». Он считает, что из-за «сломанного интернета» страну покидают специалисты, которые могли бы разработать отечественную операционную систему для смартфонов.

Источник изображения: t.me/durov/

Источник изображения: t.me/durov/

«А без такой системы все приложения на смартфонах — «национальные» или «иностранные» — остаются уязвимыми для точечной слежки и цензуры со стороны США через бэкдоры и магазины приложения iOS и Android», — говорится в сообщении Дурова. Он также добавил, что замена иностранных приложений отечественными является «сменой упаковки без смены сути» при условии сохранения американских операционных систем.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна сумела добиться полного цифрового суверенитета после запуска национального мессенджера «Макс». По его словам, до этого у России были все необходимые инструменты, кроме мессенджера. Он также добавил, что цифровым суверенитетом, помимо России, обладают США и Китай.

Недавно СМИ писали, что отечественные IT-компании и программисты сталкиваются с проблемами из-за ограничений VPN-трафика. Это влияет на использование разных инструментов, в первую очередь для разработки решений на базе открытого исходного кода, а также на международную разработку.

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Теги: ограничения, интернет, разработка, павел дуров
ограничения, интернет, разработка, павел дуров
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