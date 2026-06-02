Ограничения VPN-трафика затруднили разработку программного обеспечения

Действующие в России ограничения VPN-трафика напрямую сказываются на разработке программных продуктов. В основном это касается решений на базе открытого исходного кода и международной разработки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ГК Softline.

Ограничения VPN-трафика сказываются на взаимодействии с репозиториями кода, системами управления его версиями, библиотеками, а также средами разработки с облачными компонентами. «Фактически речь обо всей инфраструктуре, которая обеспечивает современный цикл разработки и тесно интегрирована с глобальными сервисами», — считает руководитель отдела администрирования и DevOps ГК Softline Александр Демин.

Решения на базе открытого исходного кода пользуются наибольшей популярностью в отечественной IT-отрасли. По данным экспертов, в продуктах молодых разработчиков, уже внесённых в реестр Минцифры, доля такого кода может составлять от 50 % до 90 %. Ранее Минцифры рассматривало возможность маркировки таких решений в реестре, но в конечном счёте от этой идеи отказались. Также отмечается, что зарубежные репозитории вводили ограничения для российских разработчиков, но они не носили массового характера.

IT-директор ГК «КОРУС Консалтинг» Максим Копов добавил, что речь идёт о разных классах программного обеспечения. Отмечается, что трудности подключения носят двойственный характер: с одной стороны блокировки внутри страны, с другой — блокировки для российских компаний со стороны зарубежных вендоров. Для большинства разработчиков сложившаяся ситуация означает дополнительные сложности и трудозатраты, связанные со сборкой и обновлением продуктов. «Системный характер сбои приобрели с февраля-марта. Совпало с несколькими волнами ограничения популярных VPN-сервисов, когда стало очевидно, что корпоративные туннели попадают под блокировки по тем же критериям, что и пользовательские», — рассказал ведущий специалист отдела исследовательских разработок IT-компании «Стахановец» Алексей Миронов.

По состоянию на январь нынешнего года Роскомнадзор ограничил доступ к 439 сервисам обхода блокировок запрещённых ресурсов. Однако весной регулятор усилил меры борьбы с VPN-трафиком. В ведомстве сообщили, что доступ к зарубежным ресурсам с использованием необходимых российским организациям протоколов VPN предоставляется по техническим заявкам. В настоящее время в список исключений внесены свыше 57 тыс. адресов и подсетей 1,7 тыс. организаций, включая разработчиков.

В ассоциации «Руссофт» отметили, что попытки блокировки стандартных VPN-протоколов нарушают нормальную работу сети и создают проблемы для добросовестных пользователей. «Мы уже не первый год сталкиваемся с ограничениями, связанными с санкциями со стороны зарубежных стран. Сейчас к этим ограничениям добавились ограничения, которые осложняют разработчикам и так непростой доступ к зарубежным профессиональным ресурсам», — рассказал председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов.