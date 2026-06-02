Сегодня 02 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software программное обеспечение Ограничения VPN-трафика затруднили разра...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Ограничения VPN-трафика затруднили разработку программного обеспечения

Действующие в России ограничения VPN-трафика напрямую сказываются на разработке программных продуктов. В основном это касается решений на базе открытого исходного кода и международной разработки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ГК Softline.

Источник изображения: Luke Peters / unsplash.com

Источник изображения: Luke Peters / unsplash.com

Ограничения VPN-трафика сказываются на взаимодействии с репозиториями кода, системами управления его версиями, библиотеками, а также средами разработки с облачными компонентами. «Фактически речь обо всей инфраструктуре, которая обеспечивает современный цикл разработки и тесно интегрирована с глобальными сервисами», — считает руководитель отдела администрирования и DevOps ГК Softline Александр Демин.

Решения на базе открытого исходного кода пользуются наибольшей популярностью в отечественной IT-отрасли. По данным экспертов, в продуктах молодых разработчиков, уже внесённых в реестр Минцифры, доля такого кода может составлять от 50 % до 90 %. Ранее Минцифры рассматривало возможность маркировки таких решений в реестре, но в конечном счёте от этой идеи отказались. Также отмечается, что зарубежные репозитории вводили ограничения для российских разработчиков, но они не носили массового характера.

IT-директор ГК «КОРУС Консалтинг» Максим Копов добавил, что речь идёт о разных классах программного обеспечения. Отмечается, что трудности подключения носят двойственный характер: с одной стороны блокировки внутри страны, с другой — блокировки для российских компаний со стороны зарубежных вендоров. Для большинства разработчиков сложившаяся ситуация означает дополнительные сложности и трудозатраты, связанные со сборкой и обновлением продуктов. «Системный характер сбои приобрели с февраля-марта. Совпало с несколькими волнами ограничения популярных VPN-сервисов, когда стало очевидно, что корпоративные туннели попадают под блокировки по тем же критериям, что и пользовательские», — рассказал ведущий специалист отдела исследовательских разработок IT-компании «Стахановец» Алексей Миронов.

По состоянию на январь нынешнего года Роскомнадзор ограничил доступ к 439 сервисам обхода блокировок запрещённых ресурсов. Однако весной регулятор усилил меры борьбы с VPN-трафиком. В ведомстве сообщили, что доступ к зарубежным ресурсам с использованием необходимых российским организациям протоколов VPN предоставляется по техническим заявкам. В настоящее время в список исключений внесены свыше 57 тыс. адресов и подсетей 1,7 тыс. организаций, включая разработчиков.

В ассоциации «Руссофт» отметили, что попытки блокировки стандартных VPN-протоколов нарушают нормальную работу сети и создают проблемы для добросовестных пользователей. «Мы уже не первый год сталкиваемся с ограничениями, связанными с санкциями со стороны зарубежных стран. Сейчас к этим ограничениям добавились ограничения, которые осложняют разработчикам и так непростой доступ к зарубежным профессиональным ресурсам», — рассказал председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Роскомнадзор заявил, что не блокировал Python в России
Rutube продолжает расти, тогда как аудитория «VK Видео» и YouTube в России сокращается
Российский рынок электронных компонентов просел на 18,3 % — китайская продукция вытесняет отечественную
Процессоры RTX Spark будут нативно поддерживать античитерское и антипиратское ПО для игр
Microsoft перевела GitHub Copilot с подписки на оплату за токены — пользователи недовольны
OpenAI отправит на пенсию ИИ-модели GPT-4.5 и o3 до конца лета
Теги: vpn, разработка, ограничения, блокировка
vpn, разработка, ограничения, блокировка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«StarCraft 3»: Blizzard поразила фанатов первым за шесть лет обновлением для StarCraft 2
Rutube продолжает расти, тогда как аудитория «VK Видео» и YouTube в России сокращается
Nvidia представила настольный суперкомпьютер DGX Station на Windows — суперчип GB300 и 748 Гбайт памяти
Роскомнадзор заявил, что не блокировал Python в России
Nvidia представила технологию DLSS 4.5 Ray Reconstruction — её получат все видеокарты GeForce RTX
Адская пошаговая ролевая игра Entropy от создателя Dread Delusion получила демоверсию и дату выхода в раннем доступе Steam 10 мин.
Ограничения VPN-трафика затруднили разработку программного обеспечения 38 мин.
Apple научит iPhone разделять совместный счёт в ресторане по фотографии чека 53 мин.
Критические уязвимости обнаружены в 84 % российских мобильных приложений 2 ч.
«Русы против ящеров 2» выйдет на «ящерских консолях» и получит бесплатное дополнение «Русы в Америке» 10 ч.
Тактический шутер Dioxide с элементами Dark Souls отправит в корпоративную антиутопию — трейлер новой игры от авторов Forgive Me Father 11 ч.
«Готовьтесь к следующей битве!»: режиссёр Tekken 7 и Tekken 8 покинул Bandai Namco после 20 лет работы 13 ч.
Вышел первый трейлер «Сатурн. Наследие» — научно-фантастической RPG от бывших разработчиков Baldur’s Gate 3 14 ч.
Процессоры RTX Spark будут нативно поддерживать античитерское и антипиратское ПО для игр 15 ч.
Календарь релизов 1–7 июня: Gothic 1 Remake, Fatekeeper, Underchoice и The 7th Guest Remake 15 ч.
Представлена эталонная ИИ-платформа для робототехники Qualcomm Dragonwing IQ10 5 мин.
Alphabet продаст акций на $80 млрд, чтобы направить средства на развитие инфраструктуры ИИ 9 мин.
Intel предупредила, что путь ПК-чипов Nvidia RTX Spark к успеху не будет гладким 2 ч.
MSI представила портативный игровой компьютер Claw 8 EX AI+ с процессором Intel Arc G3 3 ч.
Anthropic передала американским регуляторам проспект эмиссии, позволяющий начать подготовку к IPO 4 ч.
ИИ-ускоритель Intel Crescent Island получит до 480 Гбайт LPDDR5X 8 ч.
MSI анонсировала тонкий 16-дюймовый ноутбук «2-в-1» Prestige N16 Flip AI+ на чипе Nvidia RTX Spark 9 ч.
Некоторые смартфоны Xiaomi научились обмениваться файлами с iPhone через AirDrop 9 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование корпуса MSI MAG PANO 130R PZ: обжигающая красота 9 ч.
Intel выпустит 192-ядерные процессоры Xeon Diamond Rapids на техпроцессе 18A-P в 2027 году 12 ч.