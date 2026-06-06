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Amazon разрешили запускать интенет-спутники Leo медленнее, но с условием

Федеральная комиссия по связи (FCC) США отменила крайний срок по развёртыванию Amazon половины своих интернет-спутников Leo, прежде назначенный на 30 июля 2026 года, облегчив тем самым задачу будущему конкуренту Starlink.

Источник изображений: leo.amazon.com

Источник изображений: leo.amazon.com

Ранее Amazon сообщила американскому регулятору, что не уложится в сроки запуска половины из 3232 спутников к концу июля — это компания объяснила задержкой с обеспечением ракетных мощностей и перепроектированием спутников. Если бы ведомство не продлило срок, Amazon потеряла бы разрешение на запуск новых аппаратов для группировки первого поколения, что снизило бы охват широкополосной связи. К настоящему моменту Amazon развернула около 330 спутников — всю группировку первого поколения она должна запустить до 30 июля 2029 года, то есть ей придётся навёрстывать упущенное.

Комиссия отменила требование о завершении развёртывания половины группировки к 30 июля 2026 года, заявив, что это решение «служит общественным интересам, способствуя созданию второй крупной спутниковой группировки [широкополосного интернета]» наряду с главным конкурентом — Starlink. «Сервис Amazon Leo обещает „прорыв“ как по качеству обслуживания, так и по доступности для потребителей. <..> В этом случае строгое соблюдение правил заблокирует развёртывание группировки первого поколения Amazon Leo, ограничив услуги, которые она сможет предоставлять американским потребителям. Это пошло бы вразрез с мандатом Комиссии по „Закону о связи“», — заявили в FCC.

Отменив первоначальное требование, ведомство наложило важное условие, которое гарантирует, что Amazon оперативно займётся развёртыванием своих аппаратов — её спутники, запущенные после 30 июля 2026 года, лишатся «приоритетного статуса». То есть они должны будут продемонстрировать способность «работать совместно и защищать» другие низкоорбитальные спутниковые системы, которые регулятор одобрил ранее — в данном случае Starlink. То есть они не должны создавать помех радиосигналам от направленных антенн. Amazon Leo восстановит этот статус либо в день «развёртывания и эксплуатации 50 % своей группировки», либо к 30 марта 2028 года. Компания сможет сократить этот период до 30 октября 2027 года, если подтвердит, что все спутники, необходимые для достижения рубежа 50 % построены, и необходимые ракетные мощности забронированы. Ведомство добавило это условие, чтобы учесть опасения SpaceX об «особом отношении» к конкуренту.

Несмотря на временную отмену приоритетного статуса, Amazon Leo избавили от необходимости отдельно документально подтверждать, что её спутники не создадут помех группировке Starlink — достаточно будет соблюдать основные правила совместного использования космического пространства, либо координируя свои действия с коллегами, либо работая «на условиях отсутствия помех». В компании новые условия встретили благосклонно: «Мы ценим председателя [FCC Брендана] Карра (Brendan Carr) и неизменную поддержку со стороны FCC проекта Amazon Leo и американского лидерства в космосе. С радостью начнём развёртывать сервис в ближайшие месяцы и привнесём ещё больше инноваций, инвестиций и конкуренции в отрасль».

Компания заявила, что в её распоряжении уже есть несколько сотен готовых к запуску спутников Leo, и заключены контракты на более чем сотню запусков ракет. Крупной неудачей для неё стал взрыв ракеты Blue Origin New Glenn — эта система должна была выводить на орбиту до 48 аппаратов с каждым запуском. Среди прочих партнёров значатся Alliance, Arianespace и SpaceX, а на долю New Glenn планировались менее 25 % от общего числа. Ближайший старт намечен на 17 июня — ракета Ariane 6 отправит в космос 36 спутников, хотя в двух предыдущих миссиях выводила по 32 единицы. В феврале FCC одобрила запрос Amazon на запуск спутников Leo группировки второго поколения.

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Теги: amazon, leo, fcc
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