Огневой тест тяжёлой ракеты New Glenn компании Blue Origin закончился эпическим взрывом — уничтожено всё вокруг

Только что по программе многоразовых ракет-носителей компании Blue Origin и, возможно, по программе возвращения американцев на Луну был нанесён удар, масштабы которого ещё предстоит оценить и осознать. Во время обычного статического огневого теста ракеты перед запуском на орбиту десятков интернет-спутников компании ракета взорвалась — буквально вся от двигателей до обтекателя. О жертвах пока не сообщается. Компания просит время, чтобы разобраться в ситуации.

По данным Reuters, инцидент произошёл около 21:00 по восточному времени США 28 мая 2026 года (сегодня ночью около 04:00 утра по московскому времени). Компания Blue Origin традиционно назвала его «аномалией» и сообщила, что весь персонал учтён и находится в безопасности.

Стоит ли говорить, что эта авария станет заметным ударом по программе New Glenn, потому что эта ракета — это ключевой проект Blue Origin для выхода на рынок тяжёлых орбитальных запусков? Ракета-носитель New Glenn разрабатывается больше десяти лет, в проект вложены миллиарды долларов. Этот многоразовый ракетный комплекс компании Джеффа Безоса (Jeff Bezos) имеет многоразовую первую ступень и должен был конкурировать с ракетами SpaceX, прежде всего Falcon 9 и Falcon Heavy и, в перспективе, со Starship. Для Blue Origin это не просто очередной носитель, а попытка перейти от суборбитального туризма New Shepard к регулярным коммерческим, военным и лунным миссиям.

Более того, это испытание было связано с подготовкой будущего запуска 48 спутников Amazon Leo — низкоорбитальной интернет-группировки Amazon, которая должна конкурировать со Starlink. После такого взрыва сроки запуска, очевидно, сдвинутся: компании придётся расследовать причину аварии, оценить повреждения стартового комплекса и самой программы подготовки, а также доказать регуляторам безопасность дальнейших операций.

Джефф Безос признал серьёзность происшествия, но заявил, что пока рано говорить о первопричине и что компания продолжит работу. Для ракетной отрасли такие аварии не являются чем-то невозможным. Огневые испытания как раз и нужны, чтобы выявлять проблемы на земле, а не в полёте. Но для Blue Origin это происшествие крайне неудобное: New Glenn уже ранее сталкивалась с «аномалиями», включая последний неудачный запуск спутника BlueBird 7 компании AST SpaceMobile. Буквально только что компании разрешили полёты и тут такое!

Заметим, с ракетными двигателями Blue Origin и раньше возникали проблемы. Раньше они тоже взрывались во время испытаний уже после начала массового производства. Также возникали аномалии во время запуска ракеты Vulcan Centaur компании ULA, которая использует те же двигатели производства Blue Origin. Сейчас по этому поводу запуски Vulcan приостановлены, а контракты на них отданы компании SpaceX.

Наконец, в программе NASA по созданию базы на Луне ряд ключевых подрядов отданы именно Blue Origin, начиная с планов запуска этой осенью прототипа посадочного модуля на Луну. Сегодняшний взрыв ракеты New Glenn серьёзно навредит всем этим проектам.