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Разработанную ИИ вакцину впервые испытали на людях

Разработанная при участии искусственного интеллекта новая вакцина успешно показала себя в первоначальных клинических испытаниях. Это первый случай, когда вакцину с активным компонентом, полностью разработанным с помощью компьютерного моделирования, испытали на людях.

Источник изображения: Mufid Majnun / unsplash.com

Источник изображения: Mufid Majnun / unsplash.com

Препарат разработали учёные Кембриджского университета и входящей в него компании DIOSynVax — универсальная вакцина против сарбековирусов проявила себя как безопасная и не имеющая значительных побочных эффектов. В её испытании приняли участие 39 здоровых добровольцев. Основу вакцины составил разработанный с помощью ИИ «суперантиген», теоретически способный обеспечить длительную защиту от широкого спектра вирусов в рамках данного семейства, даже по мере их мутации. Этот подход в перспективе можно будет применить к целым группам вирусов, таким как вирусы Эбола.

Сарбековирусы — это группа коронавирусов, в которую входят COVID-19 и SARS (атипичная пневмония). Для разработки суперантигена использовались алгоритмы машинного обучения, которые помогли проанализировать данные генетической последовательности, — суперантиген содержит общие черты всей группы сарбековирусов, в том числе штаммов, которые ещё не появились. Антиген — активная составляющая вакцины, вызывающая иммунный ответ у человека. Обычно используют антигены, взятые из уже существующих конкретных вирусов, поэтому новый подход является новаторским. Он избавит учёных от «постоянного цикла поиска вариантов вирусов, которые циркулируют среди людей», отметили авторы проекта.

На втором этапе испытаний будет оцениваться способность вакцины вызывать защитный иммунный ответ у «более широкой и разнообразной популяции». В последние годы фармацевтические гиганты, в том числе Eli Lilly, AstraZeneca и Novartis, заключили ярд многомиллиардных сделок с компаниями, которые ведут разработку препаратов с помощью ИИ. В 2021 американский биотехнологический стартап Recursion вышел на биржу, и впоследствии его оценка превысила $5 млрд.

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Теги: ии, вакцина, вирусы
ии, вакцина, вирусы
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