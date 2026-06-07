Трамп захотел наградить всех американцев дивидендами от ИИ-бума

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с руководителями ведущих ИИ-компаний возможность создания механизма, который позволил бы направлять часть прибыли от технологий искусственного интеллекта американским гражданам. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Politico.

По данным издания, предстоящая встреча руководителями ИИ-компаний в Белом доме будет посвящена так называемому федеральному партнёрству между государством и частными компаниями. Предполагается, что подобная схема могла бы смягчить последствия автоматизации для рынка труда и одновременно повысить общественную поддержку развития искусственного интеллекта.

Трамп заявил, что считает важным заранее подготовиться к возможным экономическим потрясениям, связанным с распространением ИИ. По его мнению, выплаты гражданам в той или иной форме могли бы компенсировать негативные последствия для работников, чьи профессии окажутся под угрозой.

Идея распределения доходов от искусственного интеллекта обсуждается уже не первый год. Её в различных формах поддерживали некоторые представители индустрии, включая руководителей OpenAI и Anthropic. Глава xAI Илон Маск также неоднократно высказывался в пользу механизмов, напоминающих универсальный базовый доход.

Вместе с тем предложение вызывает серьёзные споры. Бывший советник Трампа по вопросам искусственного интеллекта Дэвид Сакс раскритиковал подобный подход, предупредив, что тесное переплетение государства и крупных технологических компаний может привести к чрезмерной концентрации власти и контроля над информацией.

Точный список участников предстоящих переговоров в Белом доме пока не раскрывается.