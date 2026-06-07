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Трамп захотел наградить всех американцев дивидендами от ИИ-бума

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с руководителями ведущих ИИ-компаний возможность создания механизма, который позволил бы направлять часть прибыли от технологий искусственного интеллекта американским гражданам. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Politico.

Источник изображения: History in HD/Unsplash

Источник изображения: History in HD/Unsplash

По данным издания, предстоящая встреча руководителями ИИ-компаний в Белом доме будет посвящена так называемому федеральному партнёрству между государством и частными компаниями. Предполагается, что подобная схема могла бы смягчить последствия автоматизации для рынка труда и одновременно повысить общественную поддержку развития искусственного интеллекта.

Трамп заявил, что считает важным заранее подготовиться к возможным экономическим потрясениям, связанным с распространением ИИ. По его мнению, выплаты гражданам в той или иной форме могли бы компенсировать негативные последствия для работников, чьи профессии окажутся под угрозой.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Идея распределения доходов от искусственного интеллекта обсуждается уже не первый год. Её в различных формах поддерживали некоторые представители индустрии, включая руководителей OpenAI и Anthropic. Глава xAI Илон Маск также неоднократно высказывался в пользу механизмов, напоминающих универсальный базовый доход.

Вместе с тем предложение вызывает серьёзные споры. Бывший советник Трампа по вопросам искусственного интеллекта Дэвид Сакс раскритиковал подобный подход, предупредив, что тесное переплетение государства и крупных технологических компаний может привести к чрезмерной концентрации власти и контроля над информацией.

Точный список участников предстоящих переговоров в Белом доме пока не раскрывается.

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Теги: сша, дональд трамп, ии
сша, дональд трамп, ии
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