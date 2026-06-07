Сравнение смартфонных чипов показало пропасть в производительности между флагманами и бюджетникам

Портал GSM Arena опубликовал результаты исследования, в рамках которого сравнивались мобильные процессоры, присутствующие на рынке смартфонов в настоящее время. Оказалось, что лидер рейтинга примерно в 15 раз производительнее чипа, занявшего последнюю позицию. Несмотря на это, оба они могут запускать одни и те же приложения и игры. Исследование также показало, что рынок мобильных чипов стал невероятно разнообразным.

Конечно, «сырая» производительность — это ещё не всё. Важную роль играют оптимизация программного обеспечения, управление температурой, скорость накопителя и некоторые другие аспекты. Однако, когда дело доходит до выполнения ресурсоёмких задач, именно вычислительная мощность устройства выходит на первый план. Нынешнее исследование проводилось с использованием трёх бенчмарков: GeekBench для одноядерного и многоядерного режимов, а также 3DMark Wild Life Extreme. Никакие дополнительные параметры и оптимизации не учитывались — только производительность CPU и GPU у 70 чипов, выпущенных за последние два с половиной года. В случаях, когда тестировались разные смартфоны на базе одного и того же чипа, бралось среднее значение.

Пять или шесть лет назад один производитель чипов уверенно доминировал во флагманском сегменте. Сейчас Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, MediaTek Dimensity 9500, Samsung Exynos 2600 и Apple A19 Pro фактически обеспечивают примерно одинаковый уровень производительности в ультрафлагманском сегменте. Разница есть, но она не так велика. Более ощутим теперь разрыв между флагманами и остальными сегментами рынка.

Наиболее производительный чип Apple A19 Pro остаётся лидером в одноядерном режиме. Это крайне важно для взаимодействия с пользовательским интерфейсом, поэтому Apple явно отдаёт приоритет отзывчивости и пиковой производительности больше, чем чему-либо другому.

Сильная сторона Qualcomm заключается в наиболее сбалансированной производительности CPU и GPU по сравнению с конкурентами. Разогнанная версия Snapdragon 8 Elite Gen 5 лидирует в многоядерном тесте CPU и среди GPU, но отрыв в бенчмарке графических ускорителей существенно выше.

MediaTek постепенно догнала лидеров. Мало того, что чип Dimensity 9500 позволил вплотную приблизиться к конкурентам во флагманском сегменте, микропроцессоры бренда крайне уверенно чувствуют себя и в среднем ценовом сегменте. Компания продвигает «почти флагманскую» производительность в более доступные категории устройств намного быстрее, чем исторически это делала Qualcomm. Такие чипы, как Dimensity 8400, обеспечивают высокий уровень производительности по разумным ценам.

Чипы Exynos от Samsung стали более мощными. Данные бенчмарков выводят Exynos 2600 в число флагманов, и это больше не «приемлемая альтернатива». Этот чип Samsung приблизился к аналогам от Qualcomm ближе, чем когда-либо удавалось это сделать предыдущим микропроцессорам линейки.

Чипы Google Tensor стоят особняком от группы флагманских моделей других производителей. Tensor является необычным аутсайдером на рынке флагманских чипов. Новейший Tensor G5 имеет приемлемые показатели производительности CPU, но в случае с GPU разрыв с лидерами сегмента огромен. Микропроцессор больше похож на премиальное решение среднего сегмента, но, как ни странно, от пользователей смартфонов Pixel поступает немного жалоб на повседневную производительность.

Один из важных выводов на основе проделанного исследования заключается в том, что за последние годы значительно сильнее возросла производительность GPU, а не CPU. В то время как масштабирование мощности CPU в последние годы было устойчивым, но постепенным от поколения к поколению, масштабирование производительности GPU впечатляет гораздо сильнее. К примеру, разогнанный Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Edition в смартфоне RedMagic 11S Pro показывает примерно на 5600 % более высокую производительность по сравнению с находящимся внизу рейтинга 3DMark Snapdragon 4s Gen 2.

Отметим также, что рынок мобильных чипов больше не развивается равномерно. Разрыв в производительности между верхним средним сегментом и флагманами значительно сократился, в то время как в нижнем сегменте почти не происходит изменений. Это означает, что чипы среднего сегмента быстрее приближаются к верхнему сегменту, чем чипы нижнего сегмента совершенствуются. В результате потребители могут получить гораздо более производительное устройство, если будут избегать смартфонов с чипами нижнего ценового сегмента. Тем не менее остаётся удивительной способность приложений масштабироваться, чтобы запускаться и работать на устройствах, например, с чипами Helio G81 или Snapdragon 4s Gen 2, которые обеспечивают лишь около 10 % производительности Snapdragon 8 Elite Gen 5.