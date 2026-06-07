Atlus подтвердила дату выхода Persona 4 Revival и анонсировала Persona 6

Издатель и разработчик Atlus на презентации Xbox Games Showcase 2026 объявил дату выхода Persona 4 Revival — ремейка культовой японской ролевой игры Persona 4 — и анонсировал следующую часть франшизы.

Напомним, Persona 4 Revival была представлена прошлым летом на Xbox Games Showcase 2025 и официальных сроков выхода не имела. По слухам, релиз планировался в феврале 2027 года.

Как стало известно, Persona 4 Revival выйдет 18 февраля 2027 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Анонс сопровождался насыщенным трейлером. Старт предзаказов ожидается до конца дня.

По сюжету Persona 4 Revival сельский городок Инаба сотрясает череда серийных убийств — чтобы докопаться до истины, герои овладевают силой персон и погружаются в мир за телевизионным экраном.

Обещают созданную с нуля современную графику, возвращение классических элементов геймплея, контент Persona 4 Golden и текстовый перевод на русский язык. На ПК игра будет оснащена антипиратской защитой Denuvo.

Что касается следующей игры серии, то вслед за многочисленными слухами ей оказалась Persona 6. На Xbox Games Showcase 2026 был представлен мрачный тизер-трейлер игры.

Persona 6 создаётся для PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Обещают совершенно новую и самостоятельную историю, новых персонажей и адреналиновое сверхъестественное приключение. Сроки выхода неизвестны.