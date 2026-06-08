Сюжетная ролевая игра Vampire: The Masquerade — Eternal Whispers в духе Disco Elysium отправит раскрывать жуткие заговоры и тайны прошлого

Издательство Kwalee и разработчики настольных RPG из канадской студии Flyos анонсировали вдохновлённую Disco Elysium партийную ролевую игру Vampire: The Masquerade — Eternal Whispers.

События Vampire: The Masquerade — Eternal Whispers развернутся в охваченном политическими интригами современном Монреале. Шабаша больше нет, и городом правят другие теневые силы.

Игрокам достанется роль Гейба — пробудившегося от многолетней апатии вампира с частичной амнезией. Освобождение героя пробуждает некие забытые силы, в то время как глубоко под Монреалем до сих пор скрыт древний секрет.

Скриншоты

Под неохотным руководством слабокровной вампирки Сэм герою предстоит отправиться в погоню за сбежавшим гулем. Охота оборачивается жутким заговором вокруг Храма Вечных Шёпотов, с которым Гейб неразрывно связан.

«Чем глубже оказывается ваша связь с Храмом Вечных Шёпотов, тем больше тьмы вы открываете внутри себя. Примете вы чудовищное наследие Шабаша или будете бороться за последние остатки своей человечности?» — интригуют авторы.

Обещают бескомпромиссную историю, построенную вокруг персонажей и решений игроков, повествование на основе принципа «продвижение вперёд через неудачи», системный ролевой опыт, глубокую персонализацию и никаких традиционных боёв.

Vampire: The Masquerade — Eternal Whispers создаётся эксклюзивно для ПК (Steam) и не имеет даже примерных сроков выхода. Анонс игры сопровождался насыщенным сюжетным трейлером с первыми кадрами геймплея.