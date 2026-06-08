Сегодня 08 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Анонс Сюжетная ролевая игра Vampire: The Masqu...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Сюжетная ролевая игра Vampire: The Masquerade — Eternal Whispers в духе Disco Elysium отправит раскрывать жуткие заговоры и тайны прошлого

Издательство Kwalee и разработчики настольных RPG из канадской студии Flyos анонсировали вдохновлённую Disco Elysium партийную ролевую игру Vampire: The Masquerade — Eternal Whispers.

Источник изображений: Kwalee

Источник изображений: Kwalee

События Vampire: The Masquerade — Eternal Whispers развернутся в охваченном политическими интригами современном Монреале. Шабаша больше нет, и городом правят другие теневые силы.

Игрокам достанется роль Гейба — пробудившегося от многолетней апатии вампира с частичной амнезией. Освобождение героя пробуждает некие забытые силы, в то время как глубоко под Монреалем до сих пор скрыт древний секрет.

Скриншоты
Смотреть все изображения (8)
Смотреть все
изображения (8)

Под неохотным руководством слабокровной вампирки Сэм герою предстоит отправиться в погоню за сбежавшим гулем. Охота оборачивается жутким заговором вокруг Храма Вечных Шёпотов, с которым Гейб неразрывно связан.

«Чем глубже оказывается ваша связь с Храмом Вечных Шёпотов, тем больше тьмы вы открываете внутри себя. Примете вы чудовищное наследие Шабаша или будете бороться за последние остатки своей человечности?» — интригуют авторы.

Обещают бескомпромиссную историю, построенную вокруг персонажей и решений игроков, повествование на основе принципа «продвижение вперёд через неудачи», системный ролевой опыт, глубокую персонализацию и никаких традиционных боёв.

Vampire: The Masquerade — Eternal Whispers создаётся эксклюзивно для ПК (Steam) и не имеет даже примерных сроков выхода. Анонс игры сопровождался насыщенным сюжетным трейлером с первыми кадрами геймплея.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Второе сюжетное дополнение к Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 завершит поддержку игры — трейлер и дата выхода The Flower & The Flame
Психогеографическая ролевая игра Hopetown получила геймплейный тизер и заручилась поддержкой ещё одного ветерана Disco Elysium
Первое сюжетное дополнение к Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 даст почувствовать себя шерифом вампиров — трейлер и дата выхода Loose Cannon
Суровая средневековая Англия, возвращение к корням и Unreal Engine 5: анонсирована Stronghold 4
Следующая часть Hellblade получила короткое название Senua — это полноценный приключенческий экшен
Владельцы PS5 останутся без Clockwork Revolution — стимпанковая RPG от создателей Wasteland оказалась новым эксклюзивом Xbox
Теги: vampire: the masquerade — eternal whispers, flyos, kwalee, ролевая игра
vampire: the masquerade — eternal whispers, flyos, kwalee, ролевая игра
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ChatGPT получил крупнейшее обновление и превратится в «суперприложение» в преддверии IPO OpenAI
ASML стала самой дорогой компанией в истории Европы — капитализация достигла $674 млрд
Глава Nvidia призвал не бояться наблюдаемого обвала на рынке акций и покупать их по низким ценам
Чипсет AMD B650 превратили в плату расширения, которая добавит в любой ПК четыре слота M2, 11 портов USB и OCuLink
Анонсирована Guild Wars 3 — масштабная многопользовательская ролевая игра, которая впервые в истории серии выйдет на консолях
На Yandex Cloud произошёл сбой в расчёте начислений 30 мин.
Сюжетная ролевая игра Vampire: The Masquerade — Eternal Whispers в духе Disco Elysium отправит раскрывать жуткие заговоры и тайны прошлого 44 мин.
Суровая средневековая Англия, возвращение к корням и Unreal Engine 5: анонсирована Stronghold 4 2 ч.
Следующая часть Hellblade получила короткое название Senua — это полноценный приключенческий экшен 12 ч.
Владельцы PS5 останутся без Clockwork Revolution — стимпанковая RPG от создателей Wasteland оказалась новым эксклюзивом Xbox 13 ч.
Постапокалиптический шутер Metro 2039 выйдет в феврале 2027 года — новый геймплейный трейлер 14 ч.
Atlus подтвердила дату выхода Persona 4 Revival и анонсировала Persona 6 14 ч.
Gears of War: E-Day выйдет 6 октября на PC и Xbox, но не на PS5 — экшен будет консольным эксклюзивом Microsoft 15 ч.
Новый трейлер раскрыл дату выхода Fable, в том числе на PS5 15 ч.
OpenAI добавила ChatGPT режим блокировки для защиты от промпт-инъекций 07-06 11:08
К 25-летию первой Xbox выйдет приставка Xbox Series X25 Limited Edition в полупрозрачном зелёном корпусе 55 мин.
Supermicro представила Arm-серверы для агентного ИИ 2 ч.
Folio Photonics привлёк $8 млн и планирует начать продажи многослойных оптических дисков в 2027 году 2 ч.
Чип Qualcomm и два порта 2.5GbE: вышел крошечный одноплатный компьютер Radxa Dragon Q5E 2 ч.
ИИ-бум за ближайшие пять лет разгонит спрос на олово в три раза 2 ч.
FirstVDS запустил vGPU-серверы на базе NVIDIA L40S и сравнил их с физическими GPU в реальных тестах 3 ч.
Huawei начнёт поставлять передовые ИИ-ускорители Ascend 950DT уже в августе 4 ч.
Nvidia и SK hynix подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в «широком спектре технологий» 7 ч.
Новый рекорд разгона памяти DDR5-13556 был достигнут на выставке Computex 2026 7 ч.
Новая статья: Ryzen и DDR5-6000 на чипах Samsung — G.Skill даёт добро 12 ч.