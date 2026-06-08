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FSP показала блок питания Cannon на 3300 Вт, способный питать сразу шесть RTX 5090

Компания FSP показала на выставке Computex 2026 новую модель блока питания из фирменной серии Cannon мощностью 3300 Вт. БП предназначен не для обычных игровых ПК, а для построения систем обработки данных с использованием ИИ, рабочих станций и многопроцессорных сборок.

Источник изображений: FSP

Источник изображений: FSP

Модель БП Cannon 3300W соответствует стандартам питания ATX 3.1 и PCIe 5.1 и оснащена шестью разъёмами 12V-2×6. Это означает, что устройство может питать несколько высокопроизводительных видеокарт без использования переходников. FSP заявляет о наличии у блока питания сертификатов эффективности 80 Plus Platinum и Cybenetics Platinum.

В новом блоке питания Cannon используется технология GaN, что позволяет уместить все его высокопроизводительные компоненты в корпусе размером 150 × 200 × 86 мм. В конструкции БП используются четыре японских конденсатора на 450 В с рабочей температурой до 105 °C, а также конформное покрытие для защиты от влаги, пыли и загрязнений. По словам FSP, это покрытие теперь применяется в большем числе высокопроизводительных блоков питания компании

Источник изображения: TechPowerUp

Источник изображения: TechPowerUp

Целевой рынок для Cannon 3300W — системы для локального запуска ИИ-систем, рендеринга, рабочие станции и системы для разработчиков с несколькими графическими ускорителями и многоядерными процессорами.

Источник изображения: TechPowerUp

Источник изображения: TechPowerUp

Это не первый блок питания с шестью разъёмами 12V-2×6 на рынке. В прошлом году была представлена модель Seasonic Prime PX-3200 ATX 3.1 мощностью 3200 Вт с шестью разъёмами 12V-2×6 и функцией мониторинга разъёмов. FSP сейчас продвигает ту же общую идею, но с моделью чуть большей мощности и более сильным акцентом на рабочие станции для ИИ.

FSP также представила на Computex новые модели блоков питания серий Mega, Twins, Vita, Vic и Dagger. Модель Mega TI 1650W в большей степени предназначена для высокопроизводительных игровых систем. БП оснащён двумя разъёмами 12V-2×6 и имеет полностью модульную конструкцию. Серия БП Twins Pro обеспечивает резервное питание для рабочих станций, предлагая модели мощностью до 1400 Вт с поддержкой горячей замены, PMBus, USB и системы мониторинга FSP Guardian.

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Теги: fsp, блок питания, atx 3.1, pci express 5.1, computex 2026
fsp, блок питания, atx 3.1, pci express 5.1, computex 2026
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