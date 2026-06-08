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Nvidia признали самой подготовленной к будущему компанией — Microsoft и Alphabet остались позади

Основатель и глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) пытается делать предсказания по поводу траектории дальнейшего развития технологий, но делает это не столь категорично, как эксцентричный Илон Маск (Elon Musk), например. Сторонние эксперты иногда приходят к выводу, что Nvidia неплохо готова к будущему, которое сама формирует. В рейтинге WSJ компания оказалась лучшей по этому критерию.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

По степени готовности к будущему Nvidia в составе первой пятёрки опережает Alphabet (Google), Microsoft, Meta Platforms и Cisco Systems. Этот рейтинг для The Wall Street Journal составили специалисты Bendable Labs, которые использовали данные из 20 различных источников и 30 профильных критериев. Основные категории оценки готовности компании к будущему сгруппированы по шести сферам: готовность к ИИ, инновации в более широком понимании, готовность персонала, финансовая устойчивость, сопротивляемость рискам в области цепочек поставок и геополитики, а также корпоративная подвижность и готовность к изменениям.

При составлении рейтинга данные берутся из открытых источников и отчётности самих компаний, поэтому если последние не особо афишируют свою активность в определённых сферах, то и высоких оценок в части готовности к будущему они не получают. Например, компания Apple в рейтинге заняла 12-е место по критерию готовности к будущему в целом, но именно по готовности к ИИ она ограничилась лишь 56-м местом. Проблема заключается в том, что Apple не особо афиширует свои разработки в области ИИ, не так активно сотрудничает с признанными лидерами рынка, а на финансирование этой сферы также тратит значительно меньше средств, чем конкуренты. То есть, со стороны признать в Apple активно готовящуюся к применению ИИ в будущем компанию не так и просто.

Среди первой сотни членов рейтинга примерно треть занята компаниями технологического сектора и сферы услуг. Среди первых 25 компаний 18 так или иначе связаны с технологическим сектором, хотя по формальным признакам они и стараются от него дистанцироваться. Alphabet и Meta Platforms в этом рейтинге, например, отнесены к медийным и развлекательным компаниям. Вообще, в число лучших 25 компаний по готовности к будущему попали представители финансового сектора в лице Mastercard (7-место), Visa (15-е место) и S&P Global (13-е место), а фармакологическая сфера представлена Johnson & Johnson (20) и Eli Lilly (22). По словам составителя рейтинга, он в большей степени является диагностическим инструментом, а не средством прогнозирования. Он показывает, какие компании лучше других готовы к тем изменениям в экономике и промышленности, которые назревают или уже наблюдаются в настоящем времени.

Как правило, крупные компании в этом рейтинге оказываются ближе к вершине, поскольку располагают необходимыми финансовыми ресурсами. При этом AMD, чья капитализация в шесть раз меньше Nvidia, среди компаний полупроводникового сектора идёт сразу после последней, занимая второе место, а среди компаний всех отраслей она занимает 16-е. Она не только демонстрирует высокую готовность к внедрению ИИ, но и обладает достаточной гибкостью и подвижностью, а также много внимания уделяет инновациям. Та же Broadcom, которая вдвое крупнее AMD по капитализации, занимает в рейтинге лишь 110–е место, поскольку структура её персонала недостаточно подготовлена к внедрению ИИ, а её бизнес подвержен рискам в области цепочек поставок и геополитики. До 40 % выручки приносит Broadcom программное подразделение, а дела у него идут не так успешно.

Кадровый фактор для многих компаний сейчас таит много неопределённости с точки зрения готовности бизнеса к будущему. Поколение зумеров, родившихся с середины 90-х годов прошлого века до начала 2010-х, сейчас формирует около 30 % рабочей силы в США, и компаниям нужно искать эффективные методы взаимодействия с ними. Работодателю сложнее удерживать персонал в этой возрастной группе, а ещё на благосклонность сотрудников влияет готовность компаний предоставлять возможность работы из дома. В этом смысле авиакомпания Delta Air Lines оказалась лидером по критерию готовности своего персонала к будущему, но на этом перечень её сильных сторон практически был исчерпан, поскольку на 103-е место в общем зачёте её утянули слабая ориентация на инновации и не очень устойчивое финансовое положение.

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Теги: nvidia, ии, рейтинг
nvidia, ии, рейтинг
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