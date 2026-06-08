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В Spotify появятся онлайн-трансляции с концертов и возможность покупки билетов

По данным Bloomberg, стриминговый музыкальный сервис Spotify обратился к концертным промоутерам по поводу лицензирования прав на показ онлайн-видео с музыкальных фестивалей. Появление на платформе роликов с прямыми трансляциями станет новой инициативой для шведской компании, которая ранее экспериментировала с аудиошоу в режиме онлайн.

Источник изображения: Alexander Shatov/Unsplash

Источник изображения: Alexander Shatov/Unsplash

В сообщении сказано, что в Spotify уже появились первые ролики с прошедших недавно мероприятий, таких как концерт певицы Дуа Липа (Dua Lipa) в Мехико. Вместе с этим сервис позволит пользователям приобретать билеты на предстоящие концерты и фестивали, но пока в ограниченном формате. Живые выступления являются крупнейшим источником дохода для многих музыкантов, и Spotify стремится стать более крупным каналом связи между артистами и их поклонниками. В настоящее время на платформе уже развёрнута функция предоставления информации о предстоящих концертах.

Интерес Spotify к живой музыке подчёркивает два важных приоритета шведской компании. Разработчики хотят приучить своих пользователей не только слушать музыку, но и смотреть видео. Это позволит сервису удерживать пользователей и получать больше дохода от рекламы. Помимо прочего, компания купила права на видео для подкастов и призывает авторов популярных на платформе подкастов отдавать приоритет видеоформату. Хотя некоторые люди заявляют, что не хотят взаимодействовать с подкастами в формате видео, стратегия Spotify довольно проста: миллионы потребителей подкастов любят смотреть разные шоу, а видеореклама приносит больше денег, чем реклама в формате аудио.

В дополнение к этому меняется стратегия компании в отношении платных подписчиков. Расширение платформы в области подкастов, аудиокниг, а теперь и видео вызвало обеспокоенность у некоторых представителей музыкального бизнеса, посчитавших, что сервис пытается размыть долю артистов в доходах платформы. Однако при стремлении снизить зависимость от правообладателей и диверсифицировать источники дохода Spotify не отказывается от музыки. Более того, сервис позиционируется в качестве универсальной платформы для всех любителей музыки.

У Spotify более 700 млн пользователей по всему миру и почти все из них слушают музыку. Компания считает, что может вознаградить платных подписчиков доступом к билетам на концерты, а также помочь артистам зарабатывать больше. По словам осведомлённого источника, компания платит десятки миллионов долларов за права на предоставление подписчикам раннего доступа к билетам.

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Теги: spotify, музыкальный сервис, онлайн-трансляция
spotify, музыкальный сервис, онлайн-трансляция
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