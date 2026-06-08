Российский рынок радиоэлектроники достиг 4 трлн рублей, но зависимость от импорта остаётся высокой

Согласно данным Минпромторга, доля российских производителей на рынке радиоэлектроники выросла до 62 % в 2025 году с 12–12,5 % в 2020 году. По оценкам ведомства, совокупная ёмкость этого сегмента в прошлом году составила 3–4 трлн руб., из которых около 1–1,2 трлн руб. пришлось на госзаказ, сообщили «Ведомости».

В качестве одной из мер по стимулированию рынка отечественной продукции директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрий Плясунов назвал требование о признании компонентов российскими через постановление правительства № 719, которым предусматривается начисление баллов, необходимых для включения в реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга.

Также развитию отечественной электронной отрасли способствуют национальный режим в госзакупках, программа льготного кредитования и налоговые преференции. Только за счёт последних компании электронной отрасли ежегодно получают порядка 100 млрд руб. экономии. По словам Плясунова, Минпромторг может ввести дополнительные меры, чтобы вновь направить сэкономленные средства обратно в бизнес.

По мнению гендиректора группы компаний ST IT, эксперта рынка TechNet НТИ Антона Аверьянова, столь значительный рост доли российских производителей связан с изменением структуры спроса, произошедшим после 2022 года в связи с уходом с рынка зарубежных поставщиков. При этом стимулом для развития стали государственные программы поддержки отрасли и требования по использованию отечественной продукции в отдельных категориях закупок.

В свою очередь, генеральный директор АНО «Телекоммуникационное оборудование» (объединяет Yadro, Eltex, «Ростелеком», Т8 и другие компании) Григорий Ревазян отметил, что доли локальных производителей могут различаться в зависимости от типа оборудования. Если на регулируемом рынке доля отечественного телекоммуникационного оборудования может составлять более 70 %, то, например, в категории базовых станций она пока невелика.

Как сообщила гендиректор холдинга SNDGlobal Ольга Квашенкина, в настоящее время наиболее локализованы оборонная и аэрокосмическая отрасли, специализированная промышленная электроника, часть телекоммуникационного оборудования, решения для критической инфраструктуры и отдельные классы вычислительной техники. А в массовой потребительской электронике и в электронной компонентной базе российская доля существенно ниже, и эти сегменты по-прежнему зависят от импорта.

Директор по взаимодействию с органами власти GS Group Михаил Доброхотов подтвердил, что основной спрос на отечественные радиоэлектронные решения стимулируется за счёт усиления локализации и нормативного регулирования, отметив, что большое влияние на отрасль по-прежнему оказывает разница в цене по сравнению с импортной продукцией. Отечественное оборудование существенно дороже импортного из-за малых масштабов производства.

Для устранения дисбаланса эксперты предлагают ввести технологический сбор с условием разных ставок для отечественной и импортной продукции или использовать механизм возврата средств реестровому производителю. Также необходимо принять меры по борьбе с псевдолокализацией. Использование иностранной электронной компонентной базы (ЭКБ) под видом отечественной ведёт к снижению темпов роста российских производственных мощностей и сокращению рабочих мест, отметил Доброхотов.