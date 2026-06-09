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Apple лишила не слишком старые iPad и Watch поддержки iPadOS 27 и watchOS 27

Многие модели планшетов iPad, которые в прошлом году смогли обновиться до iPadOS 26, не получат обновление до iPadOS 27. Поддержки лишатся старые модели iPad Pro, iPad Air, iPad и iPad mini. Кроме того, операционная система watchOS 27 не будет поддерживаться рядом не слишком старых умных часов Apple.

Источник изображения: MacRumors

Источник изображения: MacRumors

Как отмечает MacRumors, iPadOS 26 поддерживала планшеты iPad Air начиная с 3-го поколения. iPadOS 27 повышает минимальный уровень совместимости до моделей на базе процессоров A14, M1 или более новых чипов, полностью исключая iPad Air 3-го поколения из списка поддерживаемых устройств. Также поддержку не получат некоторые модели iPad Pro. Если прошлогодняя iPadOS 26 ещё сохраняла поддержку 12,9-дюймовых iPad Pro начиная с 3-го поколения, а также 11-дюймовых iPad Pro начиная с 1-го поколения, то новая iPadOS 27 поднимает этот порог до 4-го поколения 12,9-дюймовых моделей и 2-го поколения 11-дюймовых моделей, исключая таким образом две старые версии iPad Pro.

Что касается стандартных моделей iPad, то iPadOS 26 остановилась на 8-м поколении, исключив 7-е ещё в прошлом году. iPadOS 27 также исключает 8-е поколение, оставляя совместимыми только 9-е и 10-е поколения, а также актуальную модель на базе процессора A16. Для iPad mini поддержка iPadOS 27 начинается с 6-го поколения, включая iPad mini 7 на базе процессора A17 Pro.

Операционная система watchOS 27 будет доступна только для моделей Apple Watch Series 10 и новее, Apple Watch Ultra 2 и новее, а также Apple Watch SE 3. Таким образом, владельцы Apple Watch Series 9, которым едва исполнилось три года, обновление до watchOS 27 не получат. Аналогично, владельцы оригинальных Apple Watch Ultra 2022 года этой осенью также останутся без watchOS 27.

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Теги: ipados 27, watchos 27, apple, планшеты, умные часы, смарт-часы, обновление, операционная система
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