iOS 27 получила настраиваемый эквалайзер для AirPods и передачу данных о пульсе через GymKit

Компания Apple анонсировала операционную систему iOS 27 на всемирной конференции разработчиков WWDC 2026, которая принесла несколько новых функций для пользователей фирменных беспроводных наушников. В отличие от прошлых лет, в этом году список нововведений оказался весьма кратким.

Главным программным улучшением, как стало известно 9to5Mac, стал настраиваемый эквалайзер (Custom EQ), благодаря которому слушатели смогут детально адаптировать звучание AirPods под свои предпочтения. Кроме того, Apple расширила возможности платформы GymKit и теперь владельцы новейших AirPods Pro 3 могут синхронизировать данные о своём пульсе через iPhone прямо во время прослушивания музыки на тренировках.

Несмотря на ожидания более масштабных обновлений, анонс получился довольно скромным и занял всего один пункт в списке новых возможностей iOS 27. Предположительно, более продвинутые функции на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence появятся в будущих моделях наушников.