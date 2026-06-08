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Apple представила iOS 27 — она стала заметно быстрее и отзывчивее на всех совместимых iPhone

Apple анонсировала операционную систему iOS 27 на конференции WWDC 2026. В новой версии компания сосредоточилась преимущественно на оптимизации производительности, доработке интерфейса Liquid Glass и развитии ряда встроенных приложений.

Источник изображений: Apple

Источник изображений: Apple

Одним из изменений в оформлении системы стала возможность регулировать прозрачность элементов интерфейса Liquid Glass, представленного в iOS 26. Пользователи смогут изменять степень прозрачности панелей и других компонентов интерфейса с помощью отдельного ползунка. Также Apple обновила дизайн иконок приложений, добавив дополнительные эффекты преломления света.

Но куда важнее то, что Apple ускорила мобильную операционную систему. По данным компании, iOS 27 обеспечивает ускорение запуска приложений до 30 % по сравнению с iOS 26. Скорость загрузки новых фотографий в приложении «Фото» выросла до 70 %, а передача данных через AirDrop — до 80 %. Также компания заявила о многочисленных оптимизациях в различных компонентах системы, включая более быстрое переключение между сетями Wi-Fi и сотовой связи.

Для повышения отзывчивости старых устройств в iOS 27 реализован новый планировщик задач процессора. При этом список поддерживаемых устройств не изменился по сравнению с iOS 26. Обновление будет доступно для iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE второго поколения и всех более новых моделей.

Apple также переработала систему поиска. В iOS 27 появился новый поисковый индекс, который используется Spotlight и другими системными механизмами поиска. После обновления операционная система будет индексировать контекстные данные устройства, что должно повысить точность выдачи результатов. В приложении Mail появился новый алгоритм ранжирования писем, который, по словам компании, позволит быстрее находить нужную корреспонденцию.

Ряд изменений получил набор штатных приложений. В приложении «Фото» появилась возможность совместного использования альбомов iCloud с пользователями устройств на Android и Windows. В приложении «Здоровье» расширены функции отслеживания менструального цикла. Для наушников AirPods добавлена возможность пользовательской настройки эквалайзера. В Apple Maps обновлён режим Flyover, который теперь использует более детализированные аэрофотоснимки.

Отдельное внимание Apple уделила вопросам безопасности и защиты детей. Компания сообщила о расширении возможностей детских учётных записей Child Accounts. Также немалую часть презентации было посвящено развитию платформы искусственного интеллекта Apple Intelligence и новой Siri, но об этом мы расскажем в отдельном материале.

С сегодняшнего дня для разработчиков доступна первая бета-версия iOS 27. В июле состоится запуск публичной бета-версии. Обновление программного обеспечения для iPhone станет доступно всем пользователям этой осенью. Как правило, Apple выпускает крупные обновления программного обеспечения в сентябре.

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Теги: apple, ios 27, iphone, смартфон, операционная система
apple, ios 27, iphone, смартфон, операционная система
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