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Apple представила новую Siri, снова — Siri AI поселилась на островке iPhone, работает с Google Gemini и умеет анализировать экран

На конференции WWDC 2026 компания Apple представила обновлённую версию голосового помощника Siri — Siri AI, работающую на базе платформы Apple Intelligence. Многие из показанных функций улучшенной помощницы были впервые анонсированы ещё на WWDC 2024, однако их запуск неоднократно откладывался.

Источник изображений: Apple

Источник изображений: Apple

Apple называет Siri AI «совершенно новой версией Siri» и заявляет, что она стала более разговорной и функциональной по сравнению с предыдущей версией умного помощника. В разговорах она имеет более выразительный голос, который можно настроить по темпу, выразительности и акценту. Поначалу она будет доступна только на английском языке, хотя Apple заявляет, что намерена «быстро расширить» поддержку на новые языки. Siri AI использует ИИ-модель второго поколения, работающую непосредственно на устройстве. Также компания обновила систему распознавания речи, расширила возможности понимания пользовательского контекста и добавила поддержку так называемой экранной осведомлённости (on-screen awareness).

По сути, Apple превращает Siri из классического голосового помощника в полноценного ИИ-собеседника. Пользователи смогут вести с ним длительные диалоги, задавать уточняющие вопросы, обсуждать идеи, получать отзывы на документы и формировать планы действий.

Siri AI будет доступна во всей системе, способна считывать то, что отображается на экране, и взаимодействовать с вашими приложениями. Но старший вице-президент Apple по программной инженерии Крейг Федериги (Craig Federighi) заявил, что она была разработана «с учетом конфиденциальности на каждом этапе». Все запросы обрабатываются либо на устройстве, либо в облаке через Apple Private Cloud Compute.

Во время демонстрации Apple показала работу функции экранной осведомлённости. Siri сможет анализировать содержимое экрана, использовать данные из приложений и выполнять действия между ними. Siri смогла определить упомянутое в публикации Instagram место на карте и использовать информацию из списка контактов пользователя без необходимости вручную указывать дополнительные сведения в запросе.

Новая версия Siri получила доступ к семантическому индексу Spotlight, который используется для поиска данных на устройстве. Благодаря этому помощник может учитывать содержимое приложений, документов и другие данные пользователя при формировании ответов. Кроме того, Siri получила возможность выполнять действия внутри приложений и также ей была открыта более широкая база общих знаний.

При поиске информации Siri сможет выводить результаты в виде карточек с данными из интернета, сообщений, документов и других источников. Apple также заявила об улучшении функции диктовки. По данным компании, система стала точнее распознавать речь, пунктуацию и регистр символов.

Одновременно Apple объявила о расширении сотрудничества с Google. Модели Gemini будут использоваться для некоторых функций Apple Intelligence и Siri, что позволит Apple ускорить развитие собственных ИИ-сервисов без необходимости полностью полагаться на внутренние языковые модели.

Одним из наиболее заметных изменений стал новый интерфейс Siri. Вместо цветной анимации по краям экрана, появившейся в предыдущих версиях помощника, теперь используется интерфейс на базе Dynamic Island с тёмным оформлением. Вызвать Siri можно свайпом вниз от Dynamic Island либо традиционно сказав, «Эй, Siri».

Новые возможности Siri будут доступны не только на iPhone, но также на iPad, Mac, Apple Watch и Vision Pro. Улучшенный помощник появится в CarPlay, а также получит интеграцию с наушниками AirPods. На компьютерах Mac Siri теперь встроена в Spotlight, получила отдельное приложение и новый монохромный значок в строке меню. Siri AI также получит собственное приложение, которое будет похоже на существующие приложения с ИИ-чат-ботами для ChatGPT, Claude и Gemini.

Apple позиционирует обновлённую Siri как один из ключевых элементов экосистемы Apple Intelligence. При этом значительная часть представленных возможностей фактически повторяет функции, которые Apple впервые показала на WWDC 2024 в рамках анонса Apple Intelligence и iOS 18. Тогда компания обещала глубокую персонализацию Siri, понимание пользовательского контекста и взаимодействие с приложениями, однако запуск этих функций неоднократно откладывался. Весной 2025 года Apple официально признала, что разработка обновлённой Siri требует больше времени, чем ожидалось.

Бета-версия Siri AI станет доступна разработчикам и участникам программы тестирования позднее в этом году.

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Теги: apple, ios, siri, ии, голосовой помощник
apple, ios, siri, ии, голосовой помощник
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