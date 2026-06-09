Apple представила расширенные средства родительского контроля на iPhone

Apple представила на конференции WWDC 2026 широкий набор средств родительского контроля для iPhone. Родители способны определять, с кем может общаться ребёнок, какие приложения он может использовать, какие сайты открывать; есть функции блокировки неприемлемых сообщений, управления расписанием экранного времени, показа подходящих по возрасту рекомендаций приложений и многое другое.

В основе обновлённой функции «Экранное время» (Screen Time) лежат существующие решения, чьи возможности теперь расширились. Apple обратила на это внимание, потому что одним из приоритетов для общественности теперь является влияние технологий на психическое здоровье детей, и в ряде стран приняли строгие законы в отношении доступа несовершеннолетних в соцсети. При создании детской учётной записи меры безопасности адаптируются к возрасту ребёнка, и родители могут подробно настраивать средства защиты. Можно начать с доступа ребёнка только к контенту, который ему подходит и по мере необходимости корректировать его — это касается и доступных юному пользователю приложений.

Ребёнок может отчасти регулировать эти инструменты сам. Так, в браузере Safari для iPhone, iPad и Mac есть функция «Запросить просмотр» (Ask to Browse) — наряду с функцией «Запросить покупку» (Ask to Buy) для приложений и игр она доступна по умолчанию для пользователей от 13 лет. Родители могут контролировать, кого ребёнок добавляет в списки контактов, и какой контент он видит в переписке — доступна блокировка материалов, например, с изображением жестокости или контента деликатного характера.

Функция «Экранное время» позволяет выбирать, какие приложения будут доступны, и в какое время суток. Первоначальные настройки средств экранного времени составлялись с учётом рекомендаций профильных специалистов. Здесь же можно отслеживать, как дети используют свои устройства. Разработчики приложений, в свою очередь, получили средства API, которые помогут юных защитить пользователей от недопустимого контента, а их родители смогут проводить тонкую настройку доступа к материалам в этих приложениях. Все обновлённые функции родительского контроля будут доступны в Apple iOS 27 осенью.