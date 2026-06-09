В России может появиться «ГосVPN» для разработчиков ПО

Роскомнадзор провёл совещание, в котором приняли участие представители российских технологических компаний. На мероприятии обсуждались проблемы с доступом к зарубежным репозиториям, которые возникли у отечественных разработчиков, передают СМИ.

Мероприятие стало ответом на жалобы российских компаний — из-за блокировок VPN и сопутствующего трафика у них затруднился доступ к зарубежным репозиториям и прочим средствам разработки на международном уровне. Весной Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» выступила с предложением сформировать орган, который поможет проводить «взвешенную политику блокировок» VPN — действующие ограничения затрудняют деятельность российским разработчикам ПО. Они отмечают проблемы с доступом к репозиториям кода, библиотекам, средам разработки с облачными компонентами и к другим инструментам.

Прошедшее в Роскомнадзоре совещание имело «установочный» характер, то есть в перспективе ведомство намерено проводить и другие. Регулятор предложил представителям отрасли «поддерживать оперативное взаимодействие» и сообщил о стремлении создать отечественный репозиторий свободного ПО. Ещё одна инициатива — запустить «единый „ГосVPN“ со сложной структурой и рекомендовать разработчикам „ходить“ через него». Подробностей относительно этой инициативы пока нет — её хотят обсудить на следующем отраслевом совещании, хотя особого энтузиазма она у российских технологических компаний не вызвала.