Сегодня 11 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software программное обеспечение В России может появиться «ГосVPN» для ра...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В России может появиться «ГосVPN» для разработчиков ПО

Роскомнадзор провёл совещание, в котором приняли участие представители российских технологических компаний. На мероприятии обсуждались проблемы с доступом к зарубежным репозиториям, которые возникли у отечественных разработчиков, передают СМИ.

Источник изображения: Ant Rozetsky / unsplash.com

Источник изображения: Ant Rozetsky / unsplash.com

Мероприятие стало ответом на жалобы российских компаний — из-за блокировок VPN и сопутствующего трафика у них затруднился доступ к зарубежным репозиториям и прочим средствам разработки на международном уровне. Весной Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» выступила с предложением сформировать орган, который поможет проводить «взвешенную политику блокировок» VPN — действующие ограничения затрудняют деятельность российским разработчикам ПО. Они отмечают проблемы с доступом к репозиториям кода, библиотекам, средам разработки с облачными компонентами и к другим инструментам.

Прошедшее в Роскомнадзоре совещание имело «установочный» характер, то есть в перспективе ведомство намерено проводить и другие. Регулятор предложил представителям отрасли «поддерживать оперативное взаимодействие» и сообщил о стремлении создать отечественный репозиторий свободного ПО. Ещё одна инициатива — запустить «единый „ГосVPN“ со сложной структурой и рекомендовать разработчикам „ходить“ через него». Подробностей относительно этой инициативы пока нет — её хотят обсудить на следующем отраслевом совещании, хотя особого энтузиазма она у российских технологических компаний не вызвала.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Новый подход Роскомнадзора к борьбе с VPN, вероятно, привёл к сбоям российских сайтов и сервисов
Ограничения VPN-трафика затруднили разработку программного обеспечения
Власти отложили введение доплаты за VPN-трафик — Минцифры оказалось не готово
Плату за VPN-трафик для россиян хотят отложить: операторы не готовы к нововведению
Apple анонсировала macOS 27 Golden Gate с Siri AI и средствами настройки Liquid Glass
Блокировки отдалили Россию от «цифрового суверенитета», считает Павел Дуров
Теги: роскомнадзор, россия, vpn
роскомнадзор, россия, vpn
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
После долгих лет безуспешной борьбы с мошенниками Valve перестанет продавать физические подарочные карты Steam
Windows 11 получила крупное обновление, которое действительно ускорило ОС
В США запустили первое производство керосина из атмосферного CO2 — о цене лучше не спрашивать
Xiaomi получила разрешение на выпуск «электромобилей с расширителем запаса хода» в виде ДВС
Успевший поработать в xAI, OpenAI и Google Игорь Бабушкин основал собственный ИИ-стартап
Ролевой боевик Valor Mortis от создателей Ghostrunner не выйдет в один день с Control Resonant — объявлена новая дата релиза 16 мин.
«Абеляр, запускай игру»: для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышло сюжетное дополнение «Неисчислимый музеон» и крупное обновление 1.6 55 мин.
«Некоторое количество перемещений рабочих мест»: Anthropic разработала план на случай, если ИИ оставит людей без работы 56 мин.
Gears of War: E-Day станет самой продолжительной игрой серии от The Coalition — новые подробности консольного эксклюзива Xbox 3 ч.
Антивирусное импортозамещение сработало: в России почти перестали пользоваться иностранным защитным ПО 3 ч.
Deezer выпустил детектор ИИ-музыки для других стримингов 3 ч.
Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» опоздает на вылет — новый трейлер и дата полноценного релиза 4 ч.
Anthropic извинилась за непрозрачность в вопросах безопасности Claude Fable 5 4 ч.
ИИ-агент OpenClaw провалил тесты на фишинговые атаки 5 ч.
Google представила очень быструю открытую ИИ-модель DiffusionGemma, которая принципиально отличается от других 5 ч.
Google начала переговоры с Samsung о производстве части ИИ-чипа TPU следующего поколения 2 ч.
Huawei готовится вскоре повысить цены на свои устройства 3 ч.
Meta хочет зарабатывать больше денег не на рекламе, но у неё плохо получается 3 ч.
Инстансы Amazon EC2 M9g и M9gd на базе Graviton5 уже доступны в ряде регионов 3 ч.
Развитие ЦОД может столкнуться с «энергетической стеной» к 2030 году 4 ч.
Meta и Reliance Industries расширят партнёрство, построив ИИ-совместимый ЦОД в Индии 4 ч.
Потребление воды ИИ вырастет до 2,27 млрд кубометров к 2030 году — в основном из-за роста энергопотребления 4 ч.
«Мегафон» запустил магистральную линию на базе компактных 400G‑трансиверов российского производства 5 ч.
Vertiv представила серверную стойку Rack Extreme, которая выдержит более 2000 кг оборудования 7 ч.
Телевизор TCL 75C7L: большой экран, SQD-Mini LED, высокая яркость и ничего лишнего 7 ч.