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Instagram✴ разрешил всем пользователям менять местами публикации в профиле

Администрация Instagram сообщила о важном обновлении платформы: теперь пользователи могут вручную задавать порядок публикаций для их вывода на странице профиля. Ранее функция была доступна только небольшому числу пользователей в тестовых группах, и с 8 июня она начала развёртываться для широкой аудитории приложений для Android-смартфонов и iPhone.

Источник изображения: ***

Источник изображения: Meta

До настоящего момента публикации в профиле Instagram выводились только в хронологическом порядке — можно было закрепить только три поста сверху. С очередным обновлением пользователи платформы смогут располагать в профиле публикации в произвольном порядке независимо от даты их выхода. Все закреплённые публикации так и будут оставаться сверху.

О намерении выпустить это обновление гендиректор платформы Адам Моссери (Adam Mosseri) сообщил ещё в январе прошлого года. Тогда он принёс извинения пользователям Instagram, чьи тщательно созданные страницы профиля потеряли привлекательный внешний вид, когда квадратные миниатюры сменились вытянутыми по вертикали. Информацию о последнем обновлении он сопроводил лаконичным: «Наконец-то». И в комментариях пользователи Instagram напомнили ему о нескольких других нововведениях, которые они ожидают давно и хотели бы увидеть ещё больше, чем нативный интерфейс для Apple iPad.

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Теги: me, ii, профиль
me, ii, профиль
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