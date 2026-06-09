Instagram✴ разрешил всем пользователям менять местами публикации в профиле

Администрация Instagram✴ сообщила о важном обновлении платформы: теперь пользователи могут вручную задавать порядок публикаций для их вывода на странице профиля. Ранее функция была доступна только небольшому числу пользователей в тестовых группах, и с 8 июня она начала развёртываться для широкой аудитории приложений для Android-смартфонов и iPhone.

До настоящего момента публикации в профиле Instagram✴ выводились только в хронологическом порядке — можно было закрепить только три поста сверху. С очередным обновлением пользователи платформы смогут располагать в профиле публикации в произвольном порядке независимо от даты их выхода. Все закреплённые публикации так и будут оставаться сверху.

О намерении выпустить это обновление гендиректор платформы Адам Моссери (Adam Mosseri) сообщил ещё в январе прошлого года. Тогда он принёс извинения пользователям Instagram✴, чьи тщательно созданные страницы профиля потеряли привлекательный внешний вид, когда квадратные миниатюры сменились вытянутыми по вертикали. Информацию о последнем обновлении он сопроводил лаконичным: «Наконец-то». И в комментариях пользователи Instagram✴ напомнили ему о нескольких других нововведениях, которые они ожидают давно и хотели бы увидеть ещё больше, чем нативный интерфейс для Apple iPad.