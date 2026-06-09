Apple подтвердила, что смарт-часы Watch Series 9 получат поддержку операционной системы watchOS 27, несмотря на первоначальное отсутствие этой модели в списке совместимых устройств на официальном сайте. В компании сообщили изданию 9to5Mac, что исключение Watch Series 9 из перечня произошло по ошибке.

Обновлённый раздел сайта Apple, посвящённый новой операционной системе, изначально содержал список из пяти поддерживаемых моделей: Watch Series 10, Series 11, SE 3, Ultra 3 и Ultra 2. Это вызвало вопросы у пользователей часов Series 9, выпущенных менее трёх лет назад, особенно на фоне того, что мобильная ОС iOS 27 сохранит поддержку смартфонов начиная с iPhone 11 образца 2019 года.

Кроме того, компания продолжает продавать восстановленные версии Watch Series 9 через свой официальный магазин. В итоге подтверждением совместимости стала возможность для владельцев этих часов загрузить бета-версию watchOS 27 сразу после презентации на конференции WWDC.

Параллельно с подтверждением поддержки Watch Series 9 стало известно о прекращении совместимости watchOS 27 с пятью более старыми моделями, которые ранее работали с watchOS 26. В число устройств, лишившихся доступа к новому программному обеспечению, вошли Apple Watch Series 6, 7 и 8, а также второе поколение SE и первая версия Ultra. Таким образом, линейка поддерживаемых устройств существенно обновилась, исключив более старые модели.

Компания не предоставила официальных разъяснений относительно причин отказа от поддержки указанных моделей. Однако отмечается, что watchOS 27 станет одной из первых систем Apple с интеграцией обновлённого помощника с искусственным интеллектом Siri AI, запуск которого, в частности, для пользователей в США, запланирован на вторую половину текущего года. Предположительно, требования новых ИИ-алгоритмов к вычислительной мощности процессора и стали ключевым фактором при определении списка совместимого оборудования.