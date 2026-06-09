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Тим Кук произнёс прощальную речь на своей последней презентации в роли главы Apple

Тим Кук (Tim Cook) провёл свою, как ожидается, последнюю презентацию в качестве генерального директора Apple — это была эмоциональная заключительная речь. Завершая видеообращение, он подвёл итоги своей работы в компании.

Источник изображения: apple.com

Источник изображения: apple.com

«Одними из самых ярких моментов моего пребывания на посту гендиректора были мероприятия вроде этого, когда я рассказывал вам о новых мощных продуктах», — сказал Тим Кук. То, что разработчики создают на платформах Apple, «было постоянным напоминанием, что воображение не имеет границ», добавил он. «За эти годы вы помогали людям творить, учиться и познавать мир понятными способами и невероятными возможностями, которые мы представили сегодня; я искренне верю, что лучшее ещё впереди», — заявил гендиректор Apple.

Для него было честью возглавлять компанию, отметил он, а главной целью Apple назвал создание продуктов, которые отвечают потребностям людей. Тим Кук занял пост гендиректора Apple в 2011 году, сменив на нём основателя компании Стива Джобса (Steve Jobs). В сентябре главой Apple станет старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернус (John Ternus) — как раз к сроку анонса новых iPhone.

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Теги: apple, wwdc 2026, тим кук
apple, wwdc 2026, тим кук
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