Подорожание смартфонов и ноутбуков в России могут отложить: запуск технологического сбора перенесут на декабрь

Правительство предложило отложить вступление в силу технологического сбора с сентября до 1 декабря 2026 года, сообщили «Ведомости». Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что решение о переносе сроков уже обсуждено и связано прежде всего с просьбами отрасли.

Закон о техсборе был подписан Владимиром Путиным в ноябре 2025 года. Техсбор будут обязаны уплачивать юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся ввозом или производством электронной продукции и её компонентов. Размер сбора не превышает 5 тыс. руб. за компонент или единицу продукции. Собранные средства предполагается направлять на субсидирование программ по развитию радиоэлектронной и микроэлектронной отраслей.

По оценкам Минпромторга, совокупная ёмкость рынка радиоэлектроники в России оценивается в 3–4 трлн руб., из которых около 1–1,2 трлн руб. приходится на госзаказ. Ранее сообщалось, что доля российских производителей на рынке радиоэлектроники выросла с 12–12,5 % в 2020 году до 62 % в 2025 году.

По словам участников отрасли, перенос связан с тем, что потребовалось дополнительное время для синхронизации информационных систем участников процесса и тестирования механизма взимания техсбора.

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин отметил, что на сентябрь — ноябрь, как правило, приходятся пиковые продажи электроники из-за начала учебного года и подготовки к новогодним праздникам. Введение нового сбора в этот период могло бы спровоцировать резкий скачок цен и снижение потребительского спроса.

Новый механизм требует настройки, чтобы не создать избыточную нагрузку на производителей и не усилить ценовой разрыв между российской продукцией и импортными решениями, заявил вице-президент GS Group Сергей Долгопольский. По его мнению, оптимальным было бы первоначальное введение экспериментального режима, который позволил бы устранить спорные моменты.