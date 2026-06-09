Японская компания Sony хоть и является ведущим поставщиком датчиков изображения для камер смартфонов, сама в данном сегменте рынка особых успехов не добилась. Выходящий в этот четверг флагманский смартфон Xperia призван исправить положение дел, поскольку его камера будет наделена актуальными функциями, подразумевающими активное использование ИИ.

Издание Nikkei Asian Review напоминает, что в натуральном выражении смартфоны Sony у себя на родине по итогам прошлого года заняли только седьмое место, уступив не только Apple, но и Google, Samsung, Sharp, FCNT и даже китайской Oppo. Отчасти это можно объяснить тем, что действующий флагман Xperia 1 VII страдал от заводского дефекта, который приводил к произвольному выключению смартфона или его перезагрузке. Продажи пришлось приостановить на два месяца, после чего локализовать проблему и объявить отзыв продукции.

Бизнес Sony по производству смартфонов балансировал на грани выживания, но японский гигант всё же решил сохранить его, назвав такие устройства важной платформой для разработки перспективных решений, включая датчики изображений, а также кластером телекоммуникационных технологий. Когда в январе Sony объявила о реструктуризации бизнеса по выпуску телевизоров, фактически передав его под контроль китайской TCL, появились слухи о вероятности отделения бизнеса по выпуску смартфонов.

Свою линейку смартфонов 2026 модельного года Sony ориентирует на создателей контента, причём не только профессиональных, но и любителей. При работе с камерой пользователям будет предложен ИИ-ассистент, который самостоятельно выберет схему цветокоррекции и настроит фокус с учётом типа съёмки и окружающих условий. Настройки будут рассортированы по фильтрам со словесным описанием, между которыми пользователь сможет выбирать при съёмке на смартфон.

Конкурирующие технологии Apple и Google позволяют осуществлять цветокоррекцию снимков и увеличивать мелкие объекты вплоть до 100-кратного масштаба. По замыслу Sony, компания должна предоставить возможность делать профессиональные снимки даже тем, кто далёк от искусства фотографии. Новый флагман Xperia 1 VIII уже поступил в продажу в Гонконге, на Тайване и в Европе. Он оказался на 30 % популярнее предшественника, и это позволяет компании предположить, что новинка пользуется спросом, особенно среди молодёжи.