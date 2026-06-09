Еврочиновники ополчились на умные очки

Умные очки со встроенными камерами и поддержкой функций искусственного интеллекта подвергаются всё более пристальному вниманию со стороны европейских законодателей и регулирующих органов — чиновники активизировали дискуссии о том, противоречат ли эти устройства европейским нормам о защите частной жизни, сообщает Politico. Попавшие в кадр люди не имеют возможности отказаться от обработки своих данных, предупреждают правозащитники.

Поводом для начала дискуссий послужили сообщения шведских СМИ о том, что сотрудники кенийского подрядчика Meta✴ просматривали глубоко личные видеозаписи, сделанные умными очками компании, а затем составляли их описания. На этих записях были запечатлены посещения уборной, банковские реквизиты и интимная близость. Недовольство европейских властей может сорвать выпуск устройства в регионе и навлечь на ЕС очередное недовольство Белого дома, который и без того считает, что местные законы несправедливо ущемляют интересы американских компаний. Тем временем Европейский совет по защите данных уже заказал отчёт об умных очках, который должен быть представлен до конца лета; после этого ведомство определит свои дальнейшие действия.

Есть мнение, что ситуация разворачивается недостаточно быстро, и люди начали предпринимать собственные шаги по ограничению работы этой технологии. В США против Meta✴ уже подали коллективный иск из-за умных очков; один европейский программист разработал приложение Nearby Glasses, которое оповещает людей о приближении этих устройств — с февраля его скачали более 120 000 раз. В Meta✴, однако, продолжают настаивать, что умные очки с ИИ располагают встроенными средствами защиты конфиденциальности, и у компании есть «команды, занимающиеся развитием этих средств, чтобы мы могли и дальше поставлять безопасные и надёжные продукты, улучшающие жизнь людей. В отличие от смартфонов, наши очки оснащены светодиодным индикатором, который активируется, когда кто-то запускает на очках фотосъёмку или видеозапись, сохраняемые в галерею. В очках предусмотрена технология обнаружения попыток взлома, предотвращающая сокрытие этого индикатора. Если пользователи сами не решат направить в Meta✴ записанные файлы, они останутся на устройстве».

Тем временем евродепутаты направили в Еврокомиссию запрос о том, намерена ли она предпринять «конкретные действия», чтобы обеспечить соответствие умных очков Meta✴ и механизмов обучения ИИ местным нормам обеспечения конфиденциальности. Французский регулятор по вопросам конфиденциальности CNIL уже предупредил граждан, что эти устройства представляют «значительный риск» для развёртывания «почти невидимой и вездесущей» слежки, способной «привести к глубокой трансформации наших обществ». Ранее Meta✴ намеревалась добавить в свои умные очки поддержку технологии распознавания лиц. Помимо гиганта социальных сетей, в этом году линейки аналогичных устройств намерены выпустить Google и Samsung, а в следующем году к ним может присоединиться Apple.

Ещё одно препятствие для работы устройства в Европе — закон, требующий, чтобы продаваемая в регионе электроника к 2027 году комплектовалась съёмными аккумуляторами. Правозащитники указывают, что даже люди, дающие согласие на видеосъёмку при помощи этих устройств, могут не осознавать её последствий. Податели коллективного иска в США сейчас ищут европейских владельцев устройств, желающих подключиться к разбирательству, а также связались с европейскими юристами, которые уже обдумывают подачу отдельного иска в регионе.