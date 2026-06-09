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Китай запустил массовое производство радиочастотных чипов на нитриде галлия для 6G

Китай не только спешит создавать сети связи шестого поколения, но намерен делать это на основе самой современной электронной базы. Если верить местным источникам, в стране начались крупносерийные поставки радиочастотных чипов на основе нитрида галлия (GaN) — материала, который выгодно отличается от кремния большей мощностью и частотным диапазонам, а также меньшими размерами.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

По данным источников, промышленности уже поставлено 5 млн таких полупроводников для интеллектуальных терминалов. В качестве разработчика назван 55-й НИИ China Electronics Technology Group Corporation и его дочерняя Nanjing Guobo Electronics. Утверждается, что это первый случай массового производства и коммерческого применения подобных радиочипов на нитриде галлия для устройств связи.

Чипы на нитриде галлия в радиотрактах терминалов в качестве усилителей мощности обеспечивают высокую мощность и КПД, широкую полосу частот, линейность и надёжность, что критично для связи с низкоорбитальными спутниками, воздушными платформами, наземными станциями ретрансляции и обычными пользовательскими терминалами. Китайские источники утверждают, что серия изделий покрывает сразу несколько ниш: спутниковая связь, терминалы для низковысотных платформ, модули передачи данных, наземные шлюзы и интеллектуальные терминалы.

Важно добавить, что производство полупроводников из нитрида галлия организовано на обычных кремниевых подложках. Это крайне удешевляет процесс, но учёные шли к нему долгие годы. Разработчикам из Поднебесной удалось воспроизвести всю производственную цепочку: эпитаксиальное выращивание материала, проектирование чипа, технологическую проверку, испытания надёжности и переход к массовому выпуску. Учёные уверены — дефицита не будет. Как только инфраструктура будет готова к переходу на 6G, терминалы появятся в необходимом количестве.

Отметим, за последние годы галлий стал стратегическим материалом в технологическом противостоянии ведущих и развивающихся стран: Китай контролирует почти весь мировой выпуск галлия как сырья, а с конца 2024 года там был введён запрет на поставки галлия в США в случае товаров двойного назначения. Поэтому массовый выпуск Китаем собственных GaN-чипов демонстрирует не только прогресс в радиочастотной электронике, но и стремление Китая замкнуть у себя критическую цепочку для платформ спутниковой связи, 6G и, в перспективе, для всеохватывающей сетевой инфраструктуры в стране.

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Теги: галлий, терминал, спутниковая связь
галлий, терминал, спутниковая связь
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