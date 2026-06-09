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Samsung Foundry может впервые за четыре года выйти на прибыль

Samsung Foundry, производственное подразделение Samsung Electronics, теряет миллиарды долларов каждый год, начиная с 2022 года. Это происходит из-за трудностей с привлечением заказов на контрактное производство чипов, которые необходимы для извлечения прибыли от огромных инвестиций, сделанных в расширение производственных мощностей. По данным источника, ситуация может измениться в третьем квартале 2026 года.

Источник изображения: Abhijeet Mishra / SamMobile

Источник изображения: Abhijeet Mishra / SamMobile

Согласно предыдущему внутреннему прогнозу Samsung, производственное подразделение должно было вернуться к прибыльности в четвёртом квартале нынешнего года. Теперь же в новом прогнозе говорится, что положительный сдвиг должен произойти в третьем квартале 2026 года. Этому способствовало увеличение объёмов производства чипов по техпроцессу 2 нм, а также компонентов для изготовления памяти HBM4. Кроме того, недавно Samsung Foundry получила несколько крупных заказов, в том числе на производство чипов на сумму в $16,5 млрд от Tesla.

Параллельно с этим компания ожидает значительный рост заказов на производство чипов в этом году. Согласно внутренним прогнозам, ожидает увеличение заказов по техпроцессу 2 нм на 130 % по сравнению с прошлым годом. В число крупных клиентов Samsung Foundry могут войти Nintendo, Apple и Nvidia.

Отмечается, что Samsung удалось значительно повысить качество производства чипов по техпроцессу 2 нм, что улучшило перспективы компании в плане получения прибыли. По состоянию на первый квартал 2026 года, показатель выпуска годных для использования чипов превысил 60 % и даже приблизился к 70 %. Эта отметка обычно рассматривается в качестве ориентира для благоприятной экономики серийного производства.

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Теги: samsung foundry, производство микросхем, контрактное производство
samsung foundry, производство микросхем, контрактное производство
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