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Все смартфоны в России поставят на учёт по IMEI — Госдума приняла пакет законов «Антифрод 2.0»

Госдума во втором и третьем чтениях приняла «Антифрод 2.0» — пакет поправок к законам, направленный на борьбу с кибермошенниками. Он включает комплекс мер, которые, по задумке законодателей, помогут в противодействии преступной деятельности в интернете, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского.

Источник изображения: Natalia Trofimova / unsplash.com

Источник изображения: Natalia Trofimova / unsplash.com

Законопроект предусматривает следующие меры:

  • создаётся база IMEI устройств, которую будут наполнять операторы и уполномоченные органы — при приобретении SIM-карты и заключении договора с оператором граждане будут обязаны указывать номер IMEI своего смартфона, в противном случае услуги связи предоставляться не будут;
  • вместо введения тотальной блокировки звонков из-за границы граждане могут самостоятельно их ограничивать — снять такую блокировку получится только при личном посещении МФЦ;
  • родители смогут в добровольном порядке уведомлять оператора о том, что SIM-карта будет использоваться ребёнком;
  • закрыть SIM-карту можно будет не менее чем через 90 дней после её активации;
  • одному клиенту нельзя будет выпускать более 20 банковских карт во всех банках — за это будет отвечать едина система учёта платёжных карт;
  • на «Госуслугах» появится «красная кнопка» — система оперативного сообщения о противоправных действиях;
  • при переводе денег мошенникам без согласия гражданина возмещать ущерб будут обязаны банки и операторы связи, если первые не заблокируют перевод.

В Госдуме принятый законопроект охарактеризовали как «по-настоящему сбалансированный и учитывающий реальные жизненные ситуации документ». Это уже второй пакет мер — первый помог снизить число таких преступлений на 12 %, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Теги: мошенничество, законодательство, россия
мошенничество, законодательство, россия
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